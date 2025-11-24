משלחת מלכותית של נסיכי בלגיה הגיעה לביקור ראשון בישראל כאורחיו של יוסי דגן. בסיורם בשומרון הצהיר הנסיך אדוארד דה ליני: "הריבונות נושא גדול – סולידריים איתכם"

לראשונה בהיסטוריה: משלחת מלכותית מטעם אחד מבתי האצולה העתיקים והמשפיעים בבלגיה, בית דה ליני-לה טרמואיל, הגיעה לביקור בשומרון.

מדובר בביקור גומלין של הנסיכים הבלגיים, לאחר ביקור שראש המועצה דגן קיים אצלם לפני מספר שבועות. הנסיכים ביקרו בישראל בפעם הראשונה כאורחי ראש המועצה יוסי דגן ובשיאו של הביקור קיימו סיור מיוחד בשומרון.

במהלך הסיור בשומרון הביע הנסיך אדוארד דה ליני-לה טרמואיל תמיכה בהחלת ריבונות ישראלית באזור, ואמר לראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן: "הריבונות נושא גדול – סולידריים איתכם".

המשלחת מייצגת את אחד מבתי האצולה העתיקים, המשמעותיים והמשפיעים בממלכת בלגיה – בית דה ליני-לב טרמואיל. מדובר בשושלת אירופית בעלת שורשים, אשר לאורך מאות שנים מילאה תפקידים מדיניים, צבאיים, דתיים ותרבותיים במרחב האירופאי, וידועה בפעילות ציבורית ותרבותית נרחבת.

במשלחת השתתפו מספר נסיכים בלגיים, ביניהם הנסיך אדוארד דה ליני-לה והנסיך שארל אנטוואן לה טרמואיל. מלבד הסיור בשומרון, במהלך השבוע המשלחת צפוייה לסייר בעוטף עזה, לבקר בכנסת, ולשוב לסיור נוסף בשומרון.

יוסי דגן, ראש מועצת שומרון, פתח את השיחה עם הנסיכים: ״זהו כבוד עבורנו לארח אתכם בשומרון. אני רוצה לברך אתכם בשם כל התושבים שלי בשומרון. אני יודע שזה הביקור הראשון שלכם בישראל ובשומרון, אבל זו רק ההתחלה".

עוד אמר דגן: "עכשיו אני מרגיש שאנחנו כמו משפחה, ושיש לנו אותם ערכים. יש לנו את אותה שליחות – להגן על אירופה, על ישראל, על ארצות הברית ועל כל העולם החופשי. יחד. ואנחנו יודעים שאנחנו חייבים להיות יחד כדי לנצח״.

הנסיך אדוארד דה ליני-לה טרמואיל התייחס להחלת הריבונות ואמר: ״אנחנו רוצים להביע סולידריות. אני יודע שזה נושא גדול, ריבונות ביהודה ושומרון עבור העם היהודי. אני יודע שאתה עובד רבות גם עם הקהילות השונות כדי להביא שלום לאזור".

עוד אמר הנסיך: "אני יודע שהערכים שלך טובים וצודקים. ואני מאחל לך הצלחה רבה בקידום שיתוף פעולה ושלום באזור היפה שלך״.

דגן הוסיף: ״הביקור הזה, המשלחת הזו – אני מאמין שאנחנו הולכים ליצור רשת חזקה, צבא חזק לצדק, לביטחון שלנו, לישראל, לשומרון, לאירופה ולכל העולם. תודה רבה. ואני מאמין שאתם אינכם רק אנשים פרטיים, אלא סמל למנהיגים רבים באירופה שפועלים ונאבקים לשנות את המצב הנורא של שקיעת אירופה. אנחנו יכולים לשנות את זה. אנחנו יכולים לגרום לאירופה להיות חזקה מחדש. אנחנו יכולים לעשות זאת. ואנחנו נעשה זאת״.

הנסיך שארל אנטוואן דה ליני-לה טרמואיל, אביו של הנסיך אדוארד, הודה לראש המועצה יוסי דגן על הדרך בה הוא קיבל אותו בארץ: ״זו הפעם הראשונה שאני מגיע לישראל, ואבי סיפר לי שכאשר הגיע לכאן לראשונה בשנת 1950 הוא אמר לי שמתוך כל המדינות שבהן ביקר בעולם, המדינה שהוא אהב ביותר הייתה ישראל. וכך, הנה אני כאן בפעם הראשונה״.

״לצערי זה מאוחר מדי. הייתי צריך להגיע לכאן לפני זמן רב. אבל הנה אנחנו. המדינה יפהפייה. אני מאוד מתרשם מכל הבנייה שמתרחשת כאן ומנחמדות האנשים, איך הם מתנהגים וכמה הם טובים. תודה רבה״, הוסיף.

״ישראל, אירופה וארצות הברית חייבות להילחם יחד. ואנחנו נעשה זאת יחד, סיכם ראש המועצה דגן, והנסיך שארל אנטוואן ענה לו: ״אני מסכים איתך במאה אחוז, אדוני ראש המועצה. כך זה חייב להיות. והרבה אנשים באירופה, לצערי, עדיין לא הבינו את זה״.