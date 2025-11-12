בפגישה רשמית ראשונה מסוגה בין נציג ההתיישבות לנציגי בית מלוכה אירופי, נפגש ראש מועצת שומרון יוסי דגן עם נסיכי בלגיה אדוארד דה ליני ושארל אנטואן • הנסיך הצהיר כי הוא "תומך באנשי יהודה ושומרון" ואיחל שלום למדינת ישראל

מפגש מדיני תקדימי נערך היום (רביעי) בארמון המלכותי בבלגיה, בין ראש מועצת שומרון יוסי דגן לבין נסיכי בית המלוכה הבלגי, אדוארד דה ליני ושארל אנטואן. מדובר בפגישה רשמית ראשונה מסוגה בין נציג ההתיישבות ביהודה ושומרון לבין בית מלוכה אירופי.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . צילום: המועצה האזורית שומרון

במהלך הפגישה, שנמשכה שעות ארוכות בארמון הנסיכותי באנטואן הסמוכה לבריסל, נכחו גם אישים בכירים נוספים מאירופה. לכבוד האורחים מהשומרון הוזמן לארמון אוכל כשר.

דגן הציג בפני הנסיכים סקירה על ההתיישבות ביהודה ושומרון ועל הקשר ההיסטורי של העם היהודי לאזור, תוך שהדגיש כי "אין עם אחר בעולם שקשרו לארצו כה עמוק וארוך שנים כמו הקשר של העם היהודי לארץ ישראל וליהודה ושומרון – ארץ התנ"ך".

עוד באותו נושא דגן על קביעת תחום השיפוט: "תיקון עוול היסטורי" 10:06 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

בנוסף הציג מפות והסביר את חשיבות הנוכחות הביטחונית באזור, במיוחד לאחר אירועי השביעי באוקטובר. לדבריו: "המלחמה הזו איננה רק של מדינת ישראל, אנחנו הסכר שמגן על אירופה מפני הסחף של האיסלאם הרדיקלי". בתום המפגש העניק דגן לנסיכים יין מיקב טורא שבשומרון ושופר מצופה כסף, מעשה ידיו של אמן מקומי.

הנסיך אדוארד דה ליני הודה לדגן על ביקורו ואמר: "זה כבוד גדול עבורנו לארח אותך בארמון. המחשבות שלנו עם ישראל בזמנים הקשים שאתם עוברים. מגיע לכם לחיות בשלום". עוד הוסיף: "אני רוצה להביע תמיכה באנשי יהודה ושומרון. אנו תומכים בהם ומאחלים לישראל שלום לטווח ארוך".