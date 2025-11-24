אישה בת 62 נפצעה באורח בינוני בתאונת הדרכים החריגה שהתרחשה לאחר שהאוטובוס התנגש בגדר שמקיפה בניין מגורים ברחוב

אירוע חריג בכביש במרכז הארץ: אוטובוס של אגד התנגש בחומה בסמוך לבניין מגורים ברחוב ביל"ו בחולון וגרם לפציעתם של הנוסעים.

בתאונה נפצעו 10 בני אדם, ועל פי הדיווחים ביניהן גם אישה בת 62 שנפצעה באורח בינוני ופונתה לבית החולים איכילוב. שאר הפצועים נפצעו קל וטופלו בזירת התאונה או פונו לבית החולים.

מאוחר יותר היום, רוכב אופנוע בן ה-30 החליק מהאופנוע שלו במהלך הרכיבה ברחוב מוסא פלד שבירושלים. פרמדיקים של מגן דוד אדום העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים הדסה הר הצופים, כשהוא במצב קשה וסובל מחבלת ראש.