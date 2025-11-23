תאונה קשה הערב (ראשון) בכביש 444, כאשר 2 משאיות התנגשו בין מחלף קסם למחלף ג'לג'וליה.
שני הנהגים נפצעו ונלכדו במשאיות, ונזקקו לחילוץ ולאחר מכן הם פונו לבית החולים בילינסון, כאשר אחד מהנהגים נפצע באורח קשה. פרמדיקים של מד"א העניקו להם טיפול רפואי ראשוני לאחר החילוץ ופינו אותם.
אחד מהפצועים, גבר כבן 30 במצב קשה, היה מעורפל הכרה עם חבלות בראש ובגפיים. פצוע נוסף, גבר כבן 50 במצב בינוני עד קשה סובל בחבלות בגפיים ובראש.
פרמדיקית מד"א נגה שרון וחובש מד"א גנאדי בובקוב, סיפרו: "מדובר בתאונה בין 2 משאיות. ראינו 2 פצועים לכודים כשהם סובלים מחבלות קשות בגופם. אחד מהם מעורפל הכרה והשני בהכרה מלאה".
עוד סיפרו הפרמדיקים כי "תוך כדי פעולות החילוץ, הענקנו להם טיפול רפואי מציל חיים ולאחר שחולצו, פינינו אותם לבית החולים כשמצבם יציב".
