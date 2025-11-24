כתב אישום הוגש נגד שני אחים תושבי נוף הגליל שדקרו אדם בגלל שצפר להם. באירוע שתועד שני האחים רצו לכיוון הנהג ולאחר שסרב להתנצל דקרו אותו

כתב אישום הוגש נגד שני אחים תושבי נוף הגליל שדקרו אדם בכפר אכסאל בגלל שצפר להם. באירוע שתועד שני האחים רצו רצו לכיוון הנהג שצפר ודרשו ממנו להתנצל. לאחר שסרב הקורבן להתנצל, שלף אחד האחים האחים סכין ודקר את המתלונן בפניו.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . הדקירה | צילום: דוברות המשטרה

האירוע התרחש בתאריך 28/10/25 כשהתקבל דיווח במוקד 100 של משטרת ישראל אודות צעיר שנדקר בפניו על ידי שני חשודים על רקע ויכוח בכביש בכפר אכסאל. לאחר קבלת התלונה נפתחה חקירה במסגרתה הצליחו שוטרי המחוז הצפוני לעצור את הנאשמים במעשה, שני אחים תושבי נוף הגליל בני 18 ו-20.

במסגרת החקירה התברר כי הרקע לאירוע היה צפירה של הקורבן לעבר החשודים שחסמו את נתיב הנסיעה. מיד לאחר מכן, נסעו הנאשמים אחר רכבו של הקורבן וכאשר זיהו שהוא עומד בפקק, רצו לכיוונו ודרשו ממנו להתנצל על שצפר לעברם בכביש. משסרב הקורבן להתנצל, שלף אחד האחים האחים סכין ודקר את המתלונן בפניו.

עוד עלה במהלך החקירה, כי בעת שהיו הנאשמים בבריחה שלח אחד מהם הודעה לקרובת משפחתם שהייתה מודאגת מעצם האפשרות שיעצרו במטרה להרגיע אותה תוך שהוא כותב "אם אף אחד בכפר לא יודע, לא יקרה כלום. אבל אם מישהו יספר, אני אעצר לשבועיים או אצא״. ביום 20/11/25, עם סיום שלב החקירה, הגישה שלוחת תביעות נצרת כתב אישום ובקשה למעצר שני הנאשמים עד תום ההליכים בבית משפט השלום בנוף הגליל.