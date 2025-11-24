שאלנו את לפיד היום (שני) בישיבת הסיעה: "הכרזת היום שאתה רוצה להקים ממשלה עם 18 שרים, איך זה מסתדר עם העובדה שהקמת ממשלה בעבר עם 28 שרים? מה השתנה מאז?"

לפיד השיב כך: "גם אז הדעה והרצון שלנו היה כזה, אלא שאז גילינו כי מפלגת 'יש עתיד' היא היחידה שמעוניינת בז ושאר המפלגות היו נגד. אני פונה מכאן לתקשורת בבקשה שתעזור לי עם זה לפנות לכל המפלגות באופוזיציה שיתחייבו מעכשיו להקים ממשלה רק עם 18 שרים.

אם תאם תפעלו כך מעכשיו ותבקשו מפלגות האופוזיציה להתחייב שוב ושוב לכך, אנחנו נצליח בזה".

WhatsApp Video 2025 11 24 At 14.43.44