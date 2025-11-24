לפיד הכריז כי הוא מעוניין להקים ממשלה רק עם 18 שרים, שאלנו אותו מדוע הוא שינה את דעתו לאחר שבעבר הוא הקים ממשלה עם 28 שרים. כך הוא השיב

שאלנו את לפיד היום (שני) בישיבת הסיעה: "הכרזת היום שאתה רוצה להקים ממשלה עם 18 שרים, איך זה מסתדר עם העובדה שהקמת ממשלה בעבר עם 28 שרים? מה השתנה מאז?"

לפיד השיב כך: "גם אז הדעה והרצון שלנו היה כזה, אלא שאז גילינו כי מפלגת 'יש עתיד' היא היחידה שמעוניינת בז ושאר המפלגות היו נגד. אני פונה מכאן לתקשורת בבקשה שתעזור לי עם זה לפנות לכל המפלגות באופוזיציה שיתחייבו מעכשיו להקים ממשלה רק עם 18 שרים.

אם תאם תפעלו כך מעכשיו ותבקשו מפלגות האופוזיציה להתחייב שוב ושוב לכך, אנחנו נצליח בזה".