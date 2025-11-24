שאלנו את לפיד היום (שני) בישיבת הסיעה: "הכרזת היום שאתה רוצה להקים ממשלה עם 18 שרים, איך זה מסתדר עם העובדה שהקמת ממשלה בעבר עם 28 שרים? מה השתנה מאז?"
לפיד השיב כך: "גם אז הדעה והרצון שלנו היה כזה, אלא שאז גילינו כי מפלגת 'יש עתיד' היא היחידה שמעוניינת בז ושאר המפלגות היו נגד. אני פונה מכאן לתקשורת בבקשה שתעזור לי עם זה לפנות לכל המפלגות באופוזיציה שיתחייבו מעכשיו להקים ממשלה רק עם 18 שרים.
אם תאם תפעלו כך מעכשיו ותבקשו מפלגות האופוזיציה להתחייב שוב ושוב לכך, אנחנו נצליח בזה".
מה דעתך בנושא?
3 תגובות
0 דיונים
אזרח
קודם תיכנס, הסקרים מראים שאתה סוף סוף עף מחיינו14:54 24.11.2025
לוי כהן
לא עובר בוודאות את אחוז החסימה-----------חלק מהחכים ימלצרו15:03 24.11.2025
אשר
קודם כל העם מחליט שנית מי יבחר בך15:05 24.11.2025
אזרח
קודם תיכנס, הסקרים מראים שאתה סוף סוף עף מחיינו14:54 24.11.2025
