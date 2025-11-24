אחרי ששורד השבי אלי שרעבי תקף את אתר "מעריב" על פרסום כתבת רכילות עליו, במערכת האתר פרסמו הודעת התנצלות ואמרו כי "הדברים הוצגו באופן שעלול היה להיתפס כבלתי רגיש, אך לא הייתה כל כוונה לגרום לפגיעה"

אחרי הסערה: יום אחרי ששורד השבי אלי שרעבי תקף את אתר "מעריב" בעקבות כתבת רכילות שפורסמה עליו, באתר פרסמו היום (שני) הודעה שבה התנצלו בפניו על פרסום הכתבה בה נטען כי הוא נצפה בחוף הים עם "אישה אנונימית".

"מערכת TMI מבית מעריב מתנצלת בפני אלי שרעבי ומביעה צער על התחושה הקשה שנגרמה לו בעקבות הפרסום באתר TMI" נכתב בהודעה. "הדברים הוצגו באופן שעלול היה להיתפס כבלתי רגיש, אך לא הייתה כל כוונה לגרום לפגיעה".

כאמור, שרעבי תקף אמש את אתר 'מעריב' בעקבות כתבת רכילות של מיקי לוין בה נכתב כי שרעבי נצפה בחוף הים עם "אישה אנונימית". בכתבה נתנו הקשר וציינו כי התיעוד של שרעבי מגיע אחרי שנפרד ממי שהייתה בת הזוג שלו בחודשים האחרונים.