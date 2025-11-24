הרמטכ"ל ערך ביקורת במהלך תרגיל פתע של חטיבה 210 בגבול לבנון והורה על שמירת מוכנות מבצעית מוגברת לאור המבצע לחיסול מפקד חיזבאללה

הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר ערך הבוקר (שני) ביקורת בגבול לבנון במהלך תרגיל הפתע של אוגדה 210. הרמטכ"ל סקר את ההכנות בגבול לבנון והורה על שמירת מוכנות מבצעית מוגברת בעקבות חיסול רמטכ"ל חיזבאללה.

הבוקר פורסם כי בצל המתיחות הביטחונית: תרגיל מטכ״לי ׳מגן ועוז׳ החל בשעות הבוקר המוקדמות, ויימשך במהלך היומיים הקרובים. מטרת התרגיל לבחון ולשפר את מוכנות צה״ל למגוון תרחישים תוך תרגול המפקדות. בהנחיית הרמטכ״ל אייל זמיר, התרגיל נפתח בהפעלת בוחן רמטכ״ל במתכונת פתע לבדיקת מוכנות אוגדה 210 לאירוע פתע מתפרץ. כמו כן, יתורגלו תהליכי הערכת מצב וקבלת החלטות בכלל הדרגים, הפעלת כוננויות וניהול הכוחות בזירת המלחמה.

בצה"ל אמרו לציבור כי "במהלך התרגיל תורגש תנועת כוחות ערה במרחב הגולן והעמקים, ישמעו קולות נפץ במרחב ותורגש תנועת כלי טיס במרחב ואמצעים מוטסים נוספים". עוד הובהר כי אין חשש לאירוע בטחוני. מדובר צה"ל נמסר כי התרגיל מתקיים כחלק מגרף התרגילים של אגף המבצעים תוך תרגול והטמעת התכניות המבצעיות של צה"ל. תרגיל זה נקבע מראש כחלק מתוכנית התרגילים השנתית של צה”ל לשנת 2025.