ראש אגף המודיעין בשב״ס גונדר אלי כהן, שלח היום (שני) מכתב לשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר לגבי הכנסת נציגי הצלב האדום לבתי הכלא הביטחוניים: "הפוטנציאל הגלום בכניסת נציגי הצלב האדום לבתי הסוהר, טומן בחובו סיכון ממשי לפגיעה בביטחון המדינה ובביטחון בית הסוהר".

גונדר כהן פתח את מכתבו וציין כי קיימת עדיין מוטיבציה בקרב המחבלים הכלואים: "עפ"י הערכות המודיעין העדכניות, האסירים הביטחוניים פועלים בכל החזיתות על מנת למצב את עצמם ולהחזיר את זירת בתי הכלא לזירה העיקרית. כך, בין היתר, ממשיכים לפעול ביתר שאת לפגיעה באנשי סגל בדרכים ושיטות חריגות וקיצוניות. קיים חשש כי כל קשר בין האסירים לבין גורמים בצלב האדום יהווה פלטפורמה להעברת מידע בלתי מבוקר לתוך כותלי הכלא ומכותלי הכלא החוצה ובכך חידוש של הפעילות הצבאית למול השטח".

כהן הוסיף והדגיש כי המחבלים ישתמשו בביקורי הצלב האדום על מנת לקדם מטרות טרור: קיים חשש ממשי כי האסירים הביטחוניים יעשו שימוש מניפולטיבי בנוכחות הצלב האדום גם מבלי ידיעתם או מודעותם, לצורך קידום מטרות טרור והעברת מסרים לקידום פעילות בתוך בתי הכלא ואף מחוץ להם. כהן ציין כתב שהכנסת גוף חיצוני בינלאומי יתפרש בעיניי המחבלים כהישג תודעתי שיוביל להתססה והפרות סדר הפוטנציאל הגלום בכניסת נציגי הצלב האדום לבתי הסוהר, טומן בחובו סיכון ממשי לפגיעה בביטחון המדינה ובביטחון בית הסוהר.