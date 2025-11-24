קרן עם ישראל חי ממשיכה זאת השנה השמינית, במבצע הגרלת דירת יוקרה בירושלים כשמימון הכרטיסים כולו משמש לסיוע חברתי חשוב. הדירה המדוברת- המגיעה מרוהטת לחלוטין- בשווי 1,200,000 דולרים נמצאת בפרויקט חדש ויוקרתי בלב העיר ומשקיפה על נופיה של ירושלים.

בשנים קודמות התרומות עברו לסיוע באיתור נעדרים, סיוע לחקלאי עוטף עזה וחקלאי הצפון ועוד. כעת, לאחר סיום המלחמה בקרן עם ישראל חי החליטו לסייע לאזרחים שידם אינה משגת, ולחקלאים שבשנים האחרונות סבלו מקשיים. קרן "עם ישראל חי" מסייעת לחקלאים בישראל כבר למעלה מ- 25 שנים ומימנה שתילת כ-500,000 עצי פרי בכל רחבי הארץ. השנה קרן עם ישראל חי עוזרת ליהדות התפוצות שסובלת מאנטישמיות וניכור בח"ול- ובמקביל הקרן מעודדת עלייה לארץ ומסייעת לעולים חדשים להיקלט בארץ ישראל בצורה המיטבית.

לא מחכים – נכנסים ומגרילים >>

בנוסף, חלק מהתרומות יעבור גם למספר מטרות נוספות- סיוע ליכ"ל- יחידת הכלבנים של ישראל שפועלת מסביב לשעון למציאת נעדרים, סיוע לבית תמחוי המאכיל מאות אנשים בכל יום ועזרה לאלמנות ויתומים לקראת חתונה.

אז מה צריך לעשות ? גם השנה תמורת 660 שקלים-אפשר ב-10 תשלומים של 66 ש״ח- תוכלו לקבל כרטיס להגרלה וליהנות מהטבה כפולה- כרטיס נוסף להגרלת דירת החלומות וגם השתתפות בהגרלה נוספת שתתקיים ב 18/11 – כ"ז חשוון.

אז רכשו עכשיו- וגם תוכלו לקחת חלק ולסייע למטרות החשובות ולאנשים שזקוקים כל כך לסיוע. ניתן לרכוש כרטיס גם באמצעות כספי מעשרות, שכן כל ההכנסות מוקדשות למטרות צדקה וחסד.

הפעם לא תפספסו – כנסו >>