אמש הפך תיאטרון הקאמרי למוקד תרבותי תוסס עם השקת ההצגה "זינגר" בפרמיירה חגיגית. ההפקה, שכבר זכתה להצלחה מסחררת תוך חודש בלבד מאז עלייתה, משלבת דרמה היסטורית עם נגיעה יהודית עדינה, בהשראת סיפור חיים אמיתי של ניצול שואה. בכירים רבים הגיעו לאירוע, בהם שגריר בריטניה בישראל סיימון וולטרס, והפכו את הערב לחגיגה של תרבות ישראלית.

הפרמיירה החגיגית והאורחים הבולטים

האירוע משך אליו שורה ארוכה של אישים בולטים מעולמות התקשורת, העסקים והתרבות. בין מי שהגיעו: רן דנקר, אנחל בונני, גלית גוטמן ויגאל אהובי, מוטי רייף וסימור לוזון, רות אסרסאי, נטע גרטי, מיקי קם ויהודה עדר, נורית גפן, רבקה מיכאלה, אסי לוי, רפי גינת, טל מוסרי, איציק כהן, חני פירסטנברג, מאיר תמם, אנסטסיה פיין, נטע צ'רנר, גלעד שלמור, יואב לימור, ריטה שוקרון, אלון סנדלר, הילה ורני רהב, ירון ליכטנשטיין ועוד.

הנוכחות המגוונת של אורחים אלה העידה על העניין הרב שההצגה מעוררת, והפכה את הפרמיירה לאירוע חברתי משמעותי. שגריר בריטניה סיימון וולטרס הוסיף נופך בינלאומי לאירוע, תוך הדגשת הקשרים התרבותיים בין ישראל לבריטניה.

עלילת ההצגה: דרמה סוחפת בהשראת סיפור אמיתי

אחרי ששרד את אושוויץ, פיטר זינגר מגיע ללונדון כפליט חסר כל. זינגר מחליט להיאחז בחיים, למחוק את העבר ולהמציא את עצמו מחדש. אט-אט הוא מצליח לבנות אימפריית נדל"ן משגשגת, נשים נכבשות בקסמיו ודלתות החברה הגבוהה באנגליה נפתחות בפניו. כשמתגלה שזינגר פילס את דרכו אל הצמרת תוך רמיסה וניצול של דייריו, האימפריה שבנה ניצבת בפני סכנה ממשית.

ההפקה מתוארת כאפוס ססגוני, פרוע וסוחף, בהשראת סיפורו האמיתי של פיטר רחמן, איל הנדל"ן הלונדוני הידוע לשמצה.

הקאסט המרשים וההצלחה המהירה

בהצגה משתתפים שחקנים מובילים כמו עמוס תמם, רוי מילר, נדב נייטס, רמי ברוך ועוד רבים ומעולים. הקאסט החזק תורם להפיכת ההפקה לשלאגר תוך חודש בלבד מאז עלייתה, ומעיד על האיכות הגבוהה של ההצגה.

ההצלחה המהירה מעידה על הרלוונטיות של הסיפור לקהל הישראלי, שמתחבר לנושאים של הישרדות יהודית והתמודדות עם טראומות היסטוריות. ההפקה מצליחה לשלב בין בידור איכותי לבין מסר עמוק, והיא צפויה למשוך קהל רחב בתקופה הקרובה.