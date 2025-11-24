רגע אחרי שהצטרף ליש עתיד, האלוף במיל' נעם תיבון תקף את כחול לבן וקרא לגנץ לפרוש: "הוא לא עובר את אחוז החסימה באופן שיטתי". בכחול לבן הגיבו: "מציעים לו להסתער לעבר המטרה ופחות להתעסק בירי דו"צ"

עימות באופוזיציה: פחות משבוע אחרי שהודיע על הצטרפותו ליש עתיד, האלוף (במיל') נעם תיבון תקף הבוקר (שני) בחריפות את בני גנץ וכחול לבן, כשקרא למפלגה לפרוש ולא להתמודד בבחירות הקרובות – כדי שלא להסתכן באפשרות שלא יעברו את אחוז החסימה.

"כל מי שאינו עובר את אחוז החסימה שלא יתמודד כדי לא לסכן את כל הצד שיקים את הממשלה" אמר תיבון בראיון לרדיו 103FM. "בני גנץ צריך לתלות את החליפה, כי הוא לא עובר את אחוז החסימה באופן שיטתי".

מכחול לבן נמסר בתגובה כי "לנעם תיבון כבר יש ניסיון בלחתום על עצומות שקוראות לגנץ לפרוש ואז להגיע לפגישות ולבקש סליחה ומקום ברשימה. מציעים לו להסתער לעבר המטרה ופחות להתעסק בירי דו צדדי".

כזכור, בשבוע שעבר יו"ר יש עתיד יאיר לפיד הודיע על הצטרפותו של תיבון למפלגה. "אני שמח להודיע על הצטרפותו של כוח חדש ליש עתיד: גיבור ישראל, אלוף (במיל׳) נעם תיבון, ממובילי המאבק נגד חוק ההשתמטות ולהקמת ועדת חקירה ממלכתית", אמר לפיד. בשלב זה לפיד לא פרסם באיזה מקום ברשימה תיבון ימוקם, אך ההערכה היא שהוא יהיה בחמישיה הראשונה.