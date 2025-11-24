ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, ממשיך לחרוש את הארץ לקראת הבחירות 2026. בכנס שערך השבוע אמר בנט כי אם יחסרו לו מנדטים הוא יצטרך לעשות פשרות קשות, כשהוא לא פוסל ישיבה עם מפלגת רע"מ.
בהקלטות שנחשפו בכאן חדשות, אמר בנט: בהקלטות נשמע בנט אומר: "יש רוב יהודי מובהק לשינוי, 20 מנדטים שהצביעו למפלגות קואליציה שלא מרוצים אבל הם אנשי ליכוד בעיקר, וימניים. אם אתה מעמיד בראש אדם שדוגל במדיניות שמאל הם לא מוכנים, ולכן בדקנו את זה. המנדטים האלה – אם יהיה להם ברור שזה בנט מול נתניהו הם מצביעים בנט".
נוכחים בקהל הטיחו בבנט על כך שישב עם מפלגת רע"מ בקואליציה שהקים עם יאיר לפיד. על כך הוא השיב: "בחרתי במה שטוב לישראל ותמיד אבחר כך, אני עומד מאחורי זה".
כשנשאל האם הוא מבטיח שלא לשבת עם חרדים וערבים בקואליציה, השיב: "אם יחסרו מנדטים נצטרך לעשות פשרות באלף דברים וזה יהיה רע מאוד. אם הציבור לא יצא להצביע נגיע לקריסה, לכן חייבים לנצח".
ציונית על מלא
נאחל למדינה ממשלת משרתים ציונית על מלא , שתקדם את השיוויון, הכלכלה , החינוך והבריאות לכולם. בנט יכול להיות הגשר בין השמרנים והליברלים שרוצים בטובת המדינה.07:40 24.11.2025
גאולת ישראל בימינו
מדינה יהודית - ללא ערב רב. וללא פינוקיו.08:04 24.11.2025
כנראה לבנט אין בעיה לשבת עם החמאס , החיזבאללה, ואולי גם כנראה עם האחים המוסלמים כל עוד מה שטוב לו הכל כשר … מספיק פעם אחת שיקרת רימית אתה יכול לחלום .. מחפשים יו״ר חדש להסתדרות מעוניין .. שם תוכל לעשות הרבה קומבינותהמשך 07:53 24.11.2025
כנראה לבנט אין בעיה לשבת עם החמאס , החיזבאללה, ואולי גם כנראה עם האחים המוסלמים כל עוד מה שטוב לו הכל כשר … מספיק פעם אחת שיקרת רימית אתה יכול לחלום .. מחפשים יו״ר חדש להסתדרות מעוניין .. שם תוכל לעשות הרבה קומבינותהמשך 07:53 24.11.2025
נאחל למדינה ממשלת משרתים ציונית על מלא , שתקדם את השיוויון, הכלכלה , החינוך והבריאות לכולם. בנט יכול להיות הגשר בין השמרנים והליברלים שרוצים בטובת המדינה.07:40 24.11.2025
