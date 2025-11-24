ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט הסביר בכנס תומכים מדוע הוא זה שצריך להוביל את גוש האופוזיציה, ומה הוא ענה כשנשאל על ישיבה עם מפלגת רע"מ?

ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, ממשיך לחרוש את הארץ לקראת הבחירות 2026. בכנס שערך השבוע אמר בנט כי אם יחסרו לו מנדטים הוא יצטרך לעשות פשרות קשות, כשהוא לא פוסל ישיבה עם מפלגת רע"מ.

בהקלטות שנחשפו בכאן חדשות, אמר בנט: בהקלטות נשמע בנט אומר: "יש רוב יהודי מובהק לשינוי, 20 מנדטים שהצביעו למפלגות קואליציה שלא מרוצים אבל הם אנשי ליכוד בעיקר, וימניים. אם אתה מעמיד בראש אדם שדוגל במדיניות שמאל הם לא מוכנים, ולכן בדקנו את זה. המנדטים האלה – אם יהיה להם ברור שזה בנט מול נתניהו הם מצביעים בנט".

נוכחים בקהל הטיחו בבנט על כך שישב עם מפלגת רע"מ בקואליציה שהקים עם יאיר לפיד. על כך הוא השיב: "בחרתי במה שטוב לישראל ותמיד אבחר כך, אני עומד מאחורי זה".

כשנשאל האם הוא מבטיח שלא לשבת עם חרדים וערבים בקואליציה, השיב: "אם יחסרו מנדטים נצטרך לעשות פשרות באלף דברים וזה יהיה רע מאוד. אם הציבור לא יצא להצביע נגיע לקריסה, לכן חייבים לנצח".