שופט בית המשפט העליון דוד מינץ הורה היום ליועמ"שית גלי בהרב-מיארה להגיש תגובה לעתירת ארגון 'לביא'. העתירה, חושפת קמפיין שילוט נרחב שמימנה התנועה לטובת היועצת ודורשת ממנה למשוך ידה מענייני התנועה בשל "טובת הנאה אסורה" וניגוד עניינים

שופט בית המשפט העליון, דוד מינץ, הורה היום (א') ליועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, להשיב לעתירת ארגון 'לביא'. היועצת תידרש לספק הסברים לבית המשפט מדוע אינה מושכת את ידה מכל עיסוק בענייני 'התנועה לאיכות השלטון', זאת על רקע קמפיין תמיכה נרחב שניהלה התנועה למענה.

העתירה, שהוגשה לפני כשבוע וחצי באמצעות עו"ד נתי רום, מציגה תמונת מצב חמורה של ניגוד עניינים. על פי העתירה, התנועה לאיכות השלטון מפעילה מזה תקופה קמפיין שילוט נרחב ומושקע ברחבי הארץ, הנושא את תמונתה של בהרב-מיארה ומסרים לחיזוק מעמדה. במקביל, התנועה מגייסת כספים מהציבור תחת הכותרת של חיזוק "מאבקה" של היועצת מול הממשלה.

בארגון 'לביא' טוענים כי מדובר ב"טובת הנאה אסורה הניתנת לעובדת ציבור". העתירה מדגישה כי לפי חוק המתנות ופסיקת בית המשפט העליון, מתנה אינה חייבת להיות חומרית – גם קמפיין יחסי ציבור בשווי כספי רב מהווה מתנה לכל דבר ועניין.

הטענה המרכזית היא כי לא ייתכן שגוף המופיע תדיר כבעל דין בעתירות בהן היועמ"שית מכריעה, יהיה גם הגוף שמממן ומפיק עבורה קמפיין תדמיתי. "שתיקה במקרה כזה היא הרסנית לריקמה החוקתית ולאמון הציבור", נכתב בעתירה. עוד צוין כי למרות פנייה רשמית שהעביר הארגון ליועצת בחודש יולי, היא לא פעלה לעצירת הקמפיין והוא נמשך באין מפריע גם לאחר שידעה עליו.

טרם הגשת העתירה, טענו במשרד המשפטים כי מכיוון שהקמפיין "לא נעשה בידיעתה או לבקשתה" של היועצת, אין בו פסול. בארגון 'לביא' דחו טענה זו מכל וכל והגדירו אותה כ"חסרת יסוד ומסוכנת", כזו המכשירה בפועל מתן טובות הנאה לעובדי ציבור מצד בעלי עניין.

זוהי הפעם השנייה שארגון לביא מגיש עתירה בנושא יחסי היועצת המשפטית לממשלה עם התנועה לאיכות השלטון, בפעם הראשונה נדחתה העתירה בטענה שהארגון לא מיצה את ההליכים מול היועצת המשפטית לממשלה בטרם הגשת העתירה, וכעת לאחר שקיבל ארגון לביא את תשובת היועצת המשפטית לממשלה עתר בשנית לבית המשפט, שכאמור חייב את היועצת המשפטית לממשלה להגיב לטענות.

מארגון לביא נמסר בתגובה: "אנו מברכים על החלטת השופט מינץ. מדובר באחד המקרים החמורים ביותר של פגיעה בטוהר המידות בשירות הציבורי. תנועה המופיעה שוב ושוב כבעלת דין בפני מוסד הייעוץ המשפטי לממשלה, מפיקה קמפיין יקר לטובת מי שקובעת בענייניה והיועצת אינה פועלת לעצור זאת".