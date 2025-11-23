העתירה של התנועה לאיכות השלטון מפרטת שורה של פגמים מהותיים במינוי: "החיפזון חסר התקדים במינוי – פחות מ-48 שעות לאחר מתן פסק הדין – ללא כל בחינה רצינית של חלופות ומועמדים אחרים"

התנועה לאיכות השלטון הגישה היום (א') עתירה דחופה לבית המשפט העליון בבקשה לבטל את מינויו של השופט בדימוס יוסף בן-חמו לתפקיד ממלא מקום היועצת המשפטית לממשלה בחקירת פרשת ההדלפות משדה תימן.

לטענת התנועה, "המינוי נעשה בניגוד בוטה להוראות החוק ולאמות המידה שנקבעו בפסק הדין שניתן לפני ימים ספורים בבג"ץ, ומהווה פגיעה חמורה בעצמאות רשויות אכיפת החוק".

ההודעה הזו יוצאת לאחר שנשיא בית המשפט העליון יצחק עמית, קבע כי מחרתיים ידונו בעתירה נגד מינויו של השופט בן חמו, אותו מינה לוין ללוות את חקירת הפצ"רית. במכתב הוא פנה לעותרים ונתן להם עד מחר להגיש תגובות בנושא.

העתירה של התנועה לאיכות השלטון מפרטת שורה של פגמים מהותיים במינוי, כך לדברי התנועה: "ניסיון שר המשפטים לעקוף את הדרישה למינוי של עובד מדינה לתפקיד באמצעות 'קליטה' מזורזת לשירות המדינה באופן אד-הוק המרוקן את החוק מתוכנו והופך את התנאי לאות מתה; זיקתו הפוליטית של השופט בן חמו לליכוד, אשר על פי פרסומים ניסה להתמודד מטעם המפלגה לראשות העיר טבריה". "החיפזון חסר התקדים במינוי – פחות מ-48 שעות לאחר מתן פסק הדין – ללא כל בחינה רצינית של חלופות ומועמדים אחרים מתוך שירות המדינה, ותוך התעלמות מהצעותיו של בית המשפט להעביר את ניהול החקירה לרשות ניירות ערך או רשות התחרות, ובנוסף הרקע הפוליטי למינוי, המעורר חשש כבד לשיקולים זרים, כפי שהתבטא בנושא ח"כ משה סעדה בוועדת חוקה חוק ומשפט, כאשר טען כי היועצת המשפטית לממשלה "חשודה באופן מובהק" וכי "התפקיד שלנו לטהר את השורות והיא צריכה להיות מודחת מהמערכת".

התנועה מדגישה כי בפסק הדין מיום 16.11.2025 הזהיר בית המשפט פעם אחר פעם מפני פוליטיזציה של ההליך הפלילי, וקבע כי "התערבות פוליטית בעבודת גורמי האכיפה מהווה סכנה חמורה לשלטון החוק וליסודות הדמוקרטיה", וכי פוליטיזציה של המשפט הפלילי היא "תופעה חמורה ביותר שנמנית עם סממניו המובהקים של משטר רודני".

התנועה מבקשת מבית המשפט להורות על ביטול המינוי ולהוציא צו ביניים המקפיא את תפקידו של כב' השופט בן-חמו עד להכרעה בעתירה.

לחילופין, מבקשת התנועה כי אם לא נמצא עובד מדינה מתאים לאחר חיפוש יסודי, יש למנות לתפקיד שופט עליון בדימוס שכיהן גם בתפקיד בכיר של יועץ משפטי למדינה או פרקליט מדינה – בהתאם להמלצת בית המשפט בפסק הדין.

עו"ד ד"ר אליעד שרגא, יו"ר התנועה לאיכות השלטון: "פרשת שדה תימן היא אחת מחמורות הפרשיות שנחשפו במדינת ישראל בשנים האחרונות. החקירה בפרשה מחייבת גורם עצמאי, מקצועי ונקי מכל חשש להתערבות פוליטית. אולם שר המשפטים בחר לעשות בדיוק את ההפך: למנות תוך 48 שעות מועמד שאינו עובד מדינה, שיש לו זיקה פוליטית למפלגת השר, ושמינויו עצמו נעשה תוך התעלמות גמורה מאזהרותיו החוזרות של בית המשפט".

"זו אינה הפעם הראשונה שהשר מתעלם מהוראות בית המשפט בעניין זה. רק שבועות ספורים קודם לכן ביטל בית המשפט את מינויו של כב' השופט בדימוס אשר קולה לאותו תפקיד. ועתה, כשבית המשפט קבע אמות מידה ברורות, חוזר השר ופועל בניגוד גלוי להן. המסר שעובר הוא מסוכן ביותר: שר המשפטים רואה עצמו מעל החוק ומעל פסיקת בית המשפט. אסור לדבר זה להיות. זהו מבחן לשלטון החוק במדינת ישראל."