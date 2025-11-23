תקרית לא נעימה בקניון בירושלים: שליח נעצר בחשד שהטריד צעירות בקניון בדרום העיר ותקף שוטר.
אמש (מוצאי שבת) הגיעו שוטרים לקניון בדרום ירושלים בעקבות דיווח על קטטה. התברר כי החשוד, שליח בשירות משלוחים, הגיע לקניון על מנת לאסוף משלוח מאחת החנויות ובמהלך שהותו במקום הטריד צעירות שבילו בקניון.
שוטר שלא במשמרת, הבחין במתרחש וניגש אל החשוד והזדהה בפניו כשוטר. במהלך בדיקת נסיבות המקרה, החשוד החל לתקוף את השוטר, היכה אותו באמצעות מכשיר הטלפון הנייד שהיה ברשותו וגרם לו לפציעה בראשו. השוטר פונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים.
החשוד, בשנות ה- 20 לחייו, תושב מזרח ירושלים, נעצר במקום על ידי השוטר הפצוע בסיוע מאבטחי הקניון ושוטרי תחנת מוריה שהגיעו למקום, והוא הועבר לחקירה בתחנת מוריה.
היום (ראשון) הובא החשוד בפני בית המשפט לדיון בבקשת המשטרה להאריך את מעצרו, והוא הוארך עד התאריך 24.11.
מה דעתך בנושא?
1 תגובות
0 דיונים
שגיב
"מאיזור הצפון"?17:40 23.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר