הסרט שעוסק בדמותה של "המכשפה הרעה מהמערב", מגלה לנו ששנאו אותה לא בגלל שהייתה באמת רעה, אלא בגלל שהייתה שונה. בדיוק כמו העם היהודי

הסרט "מרשעת", שבימים אלה מוקרן בבתי הקולנוע החלק ה-2 שלו, הפך לתופעה קולנועית ותרבותית ברחבי העולם. סרט הפנטזיה המוזיקלי נחשב לאחד הנצפים בבתי הקולנוע בשנה האחרונה, וגם סרט ההמשך צפוי לעשות היסטוריה ויהפוך לאחד האהובים והנצפים בהיסטוריה של הקולנוע.

אבל עבורנו, יהודים וישראלים, יש גם המון חיבור לסרט מסיבות אחרות לחלוטין. הסרט שעוסק בדמותה של "המכשפה הרעה מהמערב", מגלה לנו ששנאו אותה לא בגלל שהייתה באמת רעה, אלא בגלל שהייתה שונה. בדיוק כמו העם היהודי, שלא משנה היכן הוא נמצא ובאיזו תקופה של ההיסטוריה, הוא נחשב לאחד העמים הנרדפים והמדוכאים בהיסטוריה.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . (אולפן סרוגים)

אפשר לומר שיש לא מעט מסרים סמויים שמקשרים בין עלילת הסרט, למה שעברו היהודים בתקופת השואה. הנה מספר עובדות שמסבירות מה הקשר בין אנטישמיות לבין "מרשעת".

1. הספר המקורי שנכתב על "מרשעת" בשנת 1995 עוסק בדעות קדומות ובפאשיזם. מחבר הספר הסביר כי הסיפור אמור לשקף דיקטטוריות היסטוריות, כולל תקופת עליית הנאצים לשלטון, שעוסקת בהשמדת היהודים בתקופת השואה.

2. הרדיפה של דוקטור דילאמונד, פרופסור בסרט "מרשעת" שהוא גם בעל חיים, הוא משל נרדף לגירוש היהודים מאוניברסיטאות בשנות ה-30 באירופה.

עוד באותו נושא מה מצפה לכם ב"מרשעת 2"? כל הפרטים על החלק האחרון 10:23 | קובי פינקלר 0 1 😀

3.סטפן שוורץ, המלחין והמעבד המוזיקלי של "מרשעת", יהודי בעצמו, שאב מהמורשת שלו השראה לדמותה של אלפבה. הוא ציין שהחוויה שלה דומה למאבק של יהודים להתקבל בעולם המודרני בזמן שהם צריכים להתמודד עם דעות קדומות עליהם.