האם בעם ישראל היה אמור להיות שבט עשיו? מה הקשר לסיימון ביילס ונעמי אוסקה? ולמה יש 12 שבטים בישראל? דבר תורה ספורטיבי לפרשת ויצא

פרשת ויצא: ניק קיריוס, נאומי אוסקה, קורי גוף, מרדי פיש. מכירים את השמות האלה? אלה טניסאים שהגיעו לפסגה – ועדיין סבלו מדיכאון ולחץ. ומה המשותף להם ולמתעמלת האגדית סיימון ביילס? הם שיחקו לבד.

בטניס ובהתעמלות, כשקשה – אין קבוצה שתרים אותך. אין מאמן שיכול לתקן אותך בזמן אמת. אתה לבד עם המחשבות, הלחץ, הטעויות. אין חברים שיחפו על הטעויות שלך. בספורט קבוצתי זה אחרת. קבוצה מגנה, ומחפה. אתה לא לבד עם הטעויות שלך.

בפרשה שלנו, פרשת ויצא אנחנו רואים משהו דומה, עם ישראל נבנה מ-11 שבטים. בפרשה הקודמת, פרשת תולדות יצחק רצה את גם את יעקב וגם את עשיו, למה? יצחק חשב שהיינו אמורים להיות ‘עם יצחק’… עם שבט עשיו בתוכו. הוא רצה את הרוחני, הפנימי. של יעקב ואת צחק המעשי, והחזק של עשיו.

גם אם הוא טעה לגבי עשיו, הוא לא טעה ברעיון. עם ישראל זקוק לכולנו – גם ליעקב, גם לעשיו. 12 שבטים. 12 כוחות שרובם נולדים בפרשה שלנו. וכולם יחד מרכיבים את נבחרת עם ישראל. אז תגידו – אתם יותר יעקב או עשיו? שתפו את החברים שלכם, תראו להם שגם הם חלק מהנבחרת.