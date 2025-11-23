שחר טבוך ותומר מחלוף מספרים על תפקידי יותם חיים ואלון שמריז בסרט "תהיה חזק" – החיבור האישי לשניים, המפגש עם המשפחות, הפחד, הדמעות, והאחריות לספר את סיפורם של שלושת החטופים שהפכו לסמל של גבורה ואנושיות

הסרט החדש "תהיה חזק" מחזיר למסך את אחד הסיפורים המצמררים של 7 באוקטובר: יותם חיים, אלון שמריז וסאמר טלאלקה ז"ל – שלושה צעירים שנחטפו, שרדו עשרות ימים במנהרות החמאס, הצליחו להימלט, אך נורו בשוגג בידי כוחות צה"ל.

בערב ההשקה המרגש של הסרט שוחחנו עם שניים מכוכבי הסרט – שחר טבוך ותומר מחלוף, המגלמים את יותם ואלון. הם מספרים על הכניסה לנעליים של דמויות כל כך טעונות, על המפגש עם המשפחות, ועל מה שהם מקווים שהצופים יחוו וייקחו איתם אחרי הצפייה.

"כל דבר מזכיר לי אותו" – שחר טבוך על יותם חיים

שחר טבוך מספר שהחיבור שלו ליותם התחיל הרבה לפני שהמצלמה נדלקה – וגם הרבה לפני הטקסטים. "זו הייתה זכות להיות חלק מהסיפור הזה," הוא אומר. "הכרתי את יותם עוד לפני, ולפעמים דברים קטנים פשוט מחזירים אותו אליי – כתום ברחוב, חמניות, מוזיקת מטאל. הכול."

הוא מודה שהתחושה על הסט הייתה רחוקה מכל תהליך משחק רגיל: "אני לא הייתי שם. היה שם רק יותם. באמת. כל מה שעשיתי – עשיתי בשבילו."

"נכנסתי לבית שלהם – וקיבלתי חיבוק שלא דומה לשום דבר"

המפגש עם משפחת חיים היה, מבחינתו, רגע שמסביר את הכול: "איריס, נויה… זו משפחה מדהימה. כל אחד מחבק בדרך אחרת, אבל כולם מחבקים אותך כאילו אתה שלהם. זה לא מובן מאליו כשאתה בא לגלם מישהו שהם איבדו."

"התפללתי לפני כל טייק"

שחר מודה שזה היה תפקיד שעשה לו משהו מבחינה רוחנית: "לא הכנתי פעולות. לא חשבתי איך להגיד את הטקסט. פשוט התפללתי: 'יותם, תהיה איתי'. פתאום יצאו ממני דברים שלא ידעתי שקיימים. ואמא שלו ישר זיהתה: 'זה הוא'."

כשסיפרנו לשחר שאיריס אמרה בהשקה שהוא גילם את יותם "בצורה מושלמת", הוא נעצר לרגע – ונדמה היה שהוא עומד לבכות. "זה הדבר היחיד שרציתי לשמוע," הוא אומר בשקט. "באמת."

"יותם הוא סמל – גם בשבילי"

שחר מספר שהסיפור של יותם דיבר אליו באופן אישי, כי גם הוא הרגיש בילדותו "קצת עוף מוזר" – אחד שלא תמיד מצא את המקום שלו: "יש ילדים שלא מצליחים נפשית, שלא מוצאים מסגרת ברורה," הוא אומר. "יותם הוא ההוכחה שהעוף המוזר הזה הוא בעצם נמר. זה מה שהיה חשוב לי שיראו."

"כשקיבלתי את התפקיד – נבהלתי": תומר מחלוף על אלון שמריז

תומר מחלוף, שמגלם את אלון שמריז ז"ל, מודה שהדרך לתפקיד הייתה רצופה פחדים: "זה תפקיד שמפחיד להיכנס אליו. הדבר הראשון שחשבתי היה: איך המשפחה תקבל אותי? האם הם יאמינו שאני יכול להיות אלון?"

הפחד נעלם רק כשהמשפחה פגשה אותו. "הם קיבלו אותי בידיים פתוחות. הראו לי סרטונים, סיפרו לי עליו, על השובבות שלו, על האומץ. כל פרט קטן הפך להיות חלק מהתפקיד."

"אלון לא היה קורבן"

יש דבר אחד שאביו של אלון ביקש ממנו לא לוותר עליו: "הוא אמר לי: 'אלון לא היה חלש'. זה משפט שלקחתי איתי. היה לי חשוב לא לגלם קורבן, אלא מישהו שמחפש דרך – גם במצב הכי בלתי אפשרי."

"הסרט הזה צריך לצאת עכשיו"

כשתומר נשאל אם לא מוקדם מדי לעשות סרט על האירוע, הוא עונה בהחלטיות: "לא. העולם צריך לראות. זה חלק מההסברה שלנו. הסרט ברור מאוד: מי הרעים ומי הטובים. זה לא בא לטשטש שום דבר."

על הסוף הקשה הוא אומר: "הסרט לא מנסה לספר את הטרגדיה, אלא את הגבורה שלהם. זה הדבר."

"הם היו שלושה שונים – והפכו למשפחה"

בסוף הריאיון הוא מבקש להדגיש מסר אחד: "שלושה אנשים שהגיעו מרקעים שונים לגמרי – ובתוך השבי הפכו למשפחה. הלוואי שגם אנחנו נדע ללמוד מזה."