פרחי ירושלים וטל מוסרי מאירים את החג עם שיר חנוכה חדש, קליפ Ai מלא חיוכים וחנוכיות מכל העולם. חנן אביטל חוגג 50 שנה ללהקה – ומגיש שיר שמחזיר את הנס, האור והתקווה ישר ללב

להקת פרחי ירושלים, שחוגגת השנה 50 שנות פעילות, משחררת שיר חנוכה חדש שנכתב והולחן על ידי מייסד הלהקה חנן אביטל. המהלך נועד לרענן את פלייליסט החג ביצירה שמחה ומוארת, אחרי שנה של ניסים, אתגרים והרבה תקווה.

האזינו לשיר של להקת פרחי ירושלים עם טל מוסרי – "נרות וניסים"

קליפ עם טל מוסרי – מסע של אור מסביב לעולם

לשיר מצורף קליפ מיוחד שמשלב קטעי AI: ילדי הלהקה יחד עם טל מוסרי מדליקים חנוכיות ברחבי הגלובוס – מירושלים ועד פריז, לונדון, טהרן וניו יורק. והתוצאה היא חגיגה ויזואלית שמאירה יבשות ושמה במרכז את האור היהודי.

טל מוסרי: "לספר את הגבורה של אז – בימינו"

טל מוסרי מספר בהתרגשות על שיתוף הפעולה: "מתרגש ושמח לשתף פעולה עם פרחי ירושלים לכבוד ימי החנוכה. לספר את הגבורה של אז בימינו ולהביא שיר חדש לילדי ישראל. מאחל חג שמח ומלא אור ושכולנו נגרש את החושך".

המילים שמחזירות את נס החנוכה למרכז

מילות השיר מספרות מחדש את סיפור החג: נרות על אדן החלון, זיכרון הגבורה של המכבים, פח השמן הקטן שנשאר "שם פעם" וממשיך לתת כוח גם היום – הכול נארג למנגינה של אור, אמונה ותקווה לדורות.