אחרי אלבום הבכורה "כאילו אין מחר" והזכייה בפרס אקו"ם על חלקה ב"יוניקורן" של נועה קירל באירוויזיון – מאי ספדיה חוזרת עם סינגל חדש ונוגע ללב על שניים שמצאו זה את זו אחרי שנים של חיפושים

הזמרת-יוצרת מאי ספדיה, אחת היוצרות העסוקות במוזיקה הישראלית וזוכת פרס אקו"ם, משחררת היום את השיר החדש "בואי יפה". השיר, אותו כתבה ולחינה בעצמה יחד עם אביחי ג'רפי, מגיע כשנה אחרי אלבום הבכורה שלה "כאילו אין מחר" ומביא את הקול הייחודי והכנות הרגשית שמאפיינים את ספדיה.

מהאזנה ראשונה מייד ניתן לקבוע כי יש לנו פה את השיר שיכול להיות "שיר הצעות הנישואין" הבא, או אפילו שיר אהוב לכניסה לחופה. הרגש, המילים המתוקות, האהבה הגדולה – יש בו הכל.

האזינו לשירה החדש של מאי ספדיה – בואי יפה:

על מה השיר?

"בואי יפה" הוא שיר על שני אנשים שחיפשו שנים אחר אהבה, בית ומקום ומצאו את זה אחד בשנייה. כמו תמיד אצל מאי ספדיה, הקול המיוחד וההגשה הלא-מתפשרת יוצרים חוויה אותנטית ועוצמתית שנכנסת ישר ללב. על המילים חתומים אביחי ג'רפי ומאי ספדיה, הלחן וההפקה המוזיקלית – כולם של מאי בעצמה. כאמור, השיר המרגש יכול לשמש בקלות שיר כניסה לחופה הבא שיכבוש את הכלות במדינה.

הדרך עד היום

בשנה האחרונה ספדיה מופיעה ברחבי הארץ עם שירי אלבום הבכורה ועם חומרים חדשים שבדרך. היא השתתפה באלבום של עידן רייכל "מגדל של אור" בביצוע משותף לשיר "לי לא אכפת", ועמדה מאחורי הלהיט "יוניקורן" שהגיע למקום השלישי באירוויזיון 2023 עם נועה קירל – הישג שהקנה לה ב-2024 את פרס אקו"ם היוקרתי.

ספדיה כבר הספיקה להטביע חותם גם מאחורי הקלעים: היא חתומה על שירים ופרויקטים עם אמנים כמו רן דנקר, אודיה, אינפקטד מאשרום ועוד. הסינגל החדש מוכיח שוב שהיא כאן כדי להישאר – גם מול המיקרופון וגם מאחורי הקונסולה.