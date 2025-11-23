שר המשפטים תוקף את הצו הארעי של בג״ץ ועותר לביטולו בטענה שהעיכוב פוגע ביכולת המדינה לבצע את החקירה שנקבעה בפסק הדין

שר המשפטים יריב לוין הגיש היום (ראשון) לבג״ץ מכתב מפורט שבו הוא יוצא בחריפות נגד החלטת נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית לעכב את מינויו של השופט בדימוס יוסף בן חמו למפקח על החקירה בפרקליטות הצבאית. לוין טוען כי הצו הארעי יוצר מצב שבו מנגנון החקירה שקבע בית המשפט עצמו אינו יכול להתקיים וכי העותרים מנסים למעשה לסכל את פסק הדין.

לוין מגדיר את פניית העותרים כ"פנייה הלוקה בחוסר תום לב משווע״ ומוסיף כי מדובר במהלך שמטרתו ״לעשות שימוש לרעה בהליכי משפט באופן שמבקש לבטל את פסק הדין בדלת האחורית״. לאורך המכתב חוזר שר המשפטים על הקביעה כי בהיעדר מפקח לא ניתן לבצע את הוראות בית המשפט וכי העיכוב אינו רק טכני אלא מהותי. לדבריו, הצו הארעי ״מונע מהמדינה לבצע את שהוטל עליה בפסק הדין״ ומשבית את עבודת הגופים שהוקמו לצורך החקירה.

לוין מזהיר כי המצב שנוצר בעקבות ההקפאה פוגע גם באמון הציבור וכותב כי ״פגיעה באמון הציבור בבית המשפט העליון״ היא תוצאה ישירה של העיכוב. במכתב נטען כי גם היועצת המשפטית לממשלה קבעה בעבר שהמנגנון שנבחר למינוי המפקח הוא תקין ולפיכך אין הצדקה לעיכוב הנוכחי. בנוסף מציין המכתב כי הצו הארעי ניתן ללא בחינה מעמיקה של השלכותיו המעשיות בשטח וכי הוא מאפשר לגורמים הנוגעים לחקירה להמשיך לפעול ללא בקרה.

עוד מציין לוין כי העותרים יצרו מצב מלאכותי של כפילות הליכי משפט בין בתי משפט שונים, דבר המחזק את החשש שמדובר במהלך טקטי שאינו נובע מצורך אמיתי. לדבריו, המנגנון שמבקשים לעכב נועד בדיוק כדי להבטיח חקירה עצמאית, והוא עצמו נקבע על ידי בית המשפט בפסק הדין הקודם.

בסיום המכתב מבקש שר המשפטים כי בג״ץ יבטל את הצו הארעי ויאפשר את כניסתו של בן חמו לתפקיד, תוך הדגשה שבלעדיו לא ניתן לקיים את החקירה בצורה תקינה ובהתאם להוראות פסק הדין.