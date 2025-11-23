מועצת שומרון, תנועת אמונים ומתנדבי גדוד העבודה פתחו במבצע לתליית אלפי דגלי ישראל לאורך כל כבישי השומרון. ראש המועצה יוסי דגן: "מרימים את הראש – אנחנו יהודים, ציונים – וגאים בשליחות הציונית שלנו"

מבצע חסר תקדים: אלפי דגלי ישראל נתלים בימים אלו בכל כבישי השומרון, בשיתוף פעולה מיוחד של מועצה אזורית שומרון, תנועת אמונים, גדוד העבודה ובני נוער מיישובי השומרון, ובשיתוף ידידי השומרון בארה״ב שהצטרפו ליוזמה המיוחדת.

הדגלים, דגלי ישראל ודגלי השומרון, נתלים בשני הצדדים של כל כבישי השומרון, לאורך עשרות קילומטרים העוברים בסמוך ליישובים, במטרה לחזק את תחושת הריבונות והביטחון למאות אלפי הנוסעים בכבישים ובאי השומרון.

יוסי דגן, ראש מועצת שומרון, אמר כי "אנחנו מרימים את הראש, מרימים את הרוח, אנחנו נטועים בשומרון! אנחנו מנצחים כאן בשומרון – ומכאן בעזרת ה' בכל מדינת ישראל. יחד עם תנועת אמונים, וגדוד העבודה, עם עשרות מתנדבים מסורים יוצאים במבצע למלא את כל הכבישים בשומרון בדגלי ישראל ודגלי השומרון".

"אנחנו מרימים את הראש, כי אנחנו יהודים, ציונים, גאים בארצנו, גאים בשליחות שלנו לבנות את ארצנו מולדתנו, אוהבים את העם שלנו ואוהבים את הדגל שלנו, ונלחמים על הריבונות, כי אנחנו כאן ביחד כדי לנצח, וביחד בע״ה ננצח, כאן בשומרון ומכאן בכל מדינת ישראל" הוסיף. "עם ישראל חי!".

דוד בראון, רכז ארגון "אמונים", קרא: ״בואו והצטרפו לתנועת אמונים, אנחנו רוצים להרים את הרוח בשומרון, ולהפוך אידאולוגיה למעשה, לתכלס. בואו והצטרפו אלינו״.