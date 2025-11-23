אחרי שהודיעה על פרישה מבית הנבחרים בעקבות הסכסוך שלה עם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, במגזין "טיים" דווח כי מרג'ורי טיילור גרין שוקלת להתמודד בפריימריז הרפובליקנים ולרוץ לנשיאות ב-2028

חברת הקונגרס הרפובליקנית מרג'ורי טיילור גרין שוקלת לרוץ בבחירות לנשיאות ארה"ב ב-2028 – כך דווח הבוקר (ראשון) במגזין "טיים" האמריקני. לפי הדיווח, גרין שוחחה עם מקורביה על האפשרות שתתמודד בפריימריז הרפובליקנים.

הדיווח מגיע על רקע הסכסוך הנרחב של גרין עם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ – שהוביל להודעתה בסוף השבוע האחרון על פרישתה מבית הנבחרים בינואר הקרוב. "המטרה היחידה שלי הייתה לוודא שהמפלגה הרפובליקנית תיקח אחריות על ההבטחות שנתנה לעם האמריקני ותשים את אמריקה תחילה" טענה בהודעתה. בעבר דווח כי גרין שקלה להתמודד לתפקיד אחר – בין היתר סנאטור או מושלת מדינת ג'ורג'יה – אך שוכנעה על ידי טראמפ שלא לעשות זאת.

העימות בין טראמפ לגרין, שהייתה בעבר אחת התומכות הכי קיצוניות שלו, הגיעה על רקע הביקורת שלה נגד טראמפ על פרשת ג'פרי אפשטיין. "ממש מדהים כמה הוא נלחם כדי שהמסמכים של אפשטיין לא יצאו לאור, עד כדי כך" אמרה לפני שבועיים. "אבל רוב האמריקאים היו רוצים שהוא יילחם ככה בשביל הגברים והנשים הנשכחים של אמריקה – שמאסו במלחמות בחו"ל, נשברים מלשלם על אוכל למשפחה ומאבדים תקווה להגשים את החלום האמריקאי".

בעקבות דבריה, טראמפ תקף את גרין כשקרא לה "משוגעת שצורחת בלי הפסקה" והודיע שהוא מושך את התמיכה ממנה בפוסט ב-Truth Social. עוד טען כי מועמד רפובליקני ראוי שיתמודד נגד גרין – שהוא רואה עכשיו כ"שמאל קיצוני" – בפריימריז בשנה הבאה, יקבל את התמיכה המלאה שלו."אני לא יכול לקבל טלפון כל יום ממשוגעת צורחת. אני מבין שאנשים שמרנים נפלאים חושבים להתמודד נגד מרג'ורי במחוז שלה בג'ורג'יה, כי גם הם נמאס להם מההתנהגות שלה", הוא כתב. "אם האדם הנכון ירוץ, יהיה לו התמיכה המלאה והבלתי מתפשרת שלי".

גרין נחשבת באופן חריג כאנטי ישראלית מובהקת, כשהיא היחידה מהרפובליקנים שאמרה שישראל עושה רצח עם. בנוסף אמרה בעבר ש"לייזר חלל של יהודים" גרם לשריפות בארצות הברית.