רשת X (טוויטר לשעבר) השיקה פיצ'ר חדש המאפשר לראות את היסטוריית השמות והמיקומים של המשתמשים.

הרשת, שנרכשה בידי אילון מאסק בשנת 2022, תאפשר החל מהלילה להיכנס למידע "אודות החשבון הזה" ולראות מתי החשבון נפתח, מתי הוא שינה שמות, מאיזו מדינה המשתמש ומקור התקנת האפליקציה. זהו צעד משמעותי שיוביל ליותר שקיפות ברשת שבה ידוע כי ישנם "בוטים" ומשתמשים לא אותנטיים המפרסמים חדשות כזב וגורמים לשיח מסית ואלים ברשתות.

בעבר אף התגלה כי איראן משלמת למשתמשים פיקטיביים על מנת לייצר דיסאינפורמציה בישראל וללבות את השיח נגד גורמים שונים במדינה, תוך התחזות לאנשים ישראלים. רבים כבר נעזרו בכלי החדש כדי לאתר חשבונות מזויפים שהסוו את מקור פעילותם. באמצעות הכלי, נחשפו פרופילים שהתחזו לפעילים מאזורים ספציפיים (כמו עיתונאים מעזה), אך התגלו כפועלים ממדינות אחרות, וחלקם אף היו אנטי-ישראליים במוצהר.