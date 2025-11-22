טראמפ נפגש עם ראש עיריית ניו יורק הנבחר ממדאני והשניים הציגו גישה מפויסת. במהלך מסיבת העיתונאים טען ממדאני שישראל מבצעת רצח עם, ועל כך הנשיא האמריקני לא הגיב

אחרי מערכת בחירות דרמטית במיוחד בניו יורק, שבסופה ניצח המועמד המוסלמי והאנטי-ישראלי זוהרן ממדאני, הוא נפגש בסוף השבוע עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בבית הלבן.

בתום הפגישה מסרו השניים הצהרה, שהייתה מאוד ממלכתית: "קיימנו פגישה מצוינת", אמר הנשיא טראמפ. "יש לנו דבר אחד משותף – אנחנו רוצים שהעיר שלנו, שאנחנו אוהבים, תצליח מאוד".

במסיבת העיתונאים שנערכה במהלך ההצהרה נשאל ממדאני על דעתו לגביי התערבות ארצות הברית במלחמה בעזה וטען כי מבוצע שם רצח עם: "ממשלת ישראל מבצעת רצח עם". עוד הוסיף ואמר ממדאני "דיברתי על כך שארה"ב מממנת אותו. שיתפתי את הנשיא בפגישה שלנו בדאגה של תושבי ניו יורק, שרוצים שכספי המיסים שלהם יופנו למען תושבי העיר".

מה שהיה מאכזב במיוחד, הייתה התגובה של הנשיא האמריקני, שלא התייחס כלל לאמירה של ממדאני על "רצח העם" שישראל מבצעת בעזה, ושתק.

לאחר מכן נשאל ממדאני אם הוא חושב שטראמפ פאשיסט. "אתה יכול להגיד שכן. זה יותר פשוט", אמר לו טראמפ, בזמן שממדאני הציג מבוכה קלה על פניו.

כשנשאל לגביי מעצרו של נתניהו, אמר טראמפ כי זה לא היה חלק מהנושאים עליהם השניים שוחחו בפגישתם והוסיף: "אולי הוא ישתנה, כולנו משתנים, גם אני השתניתי. השתניתי מאוד מאז שנכנסתי לראשונה לתפקיד".

בסוף ההצהרה המשותפת התייחס ממדאני לתקריות האנטישמיות בניו יורק, שנמצאות במגמת עלייה ואמר כי הוא "מצפה לפעול בנחישות נגד האנטישמיות ולהגן על תושבי ניו יורק היהודים".