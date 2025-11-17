ראש העיר הנבחר של ניו יורק, זוהראן ממדאני, אמר כי יפעל לעצור את ראש הממשלה בנימין נתניהו אם הוא יגיע לעצרת האו"ם בשנה הבאה: "צריך למצוא כל דרך משפטית אפשרית כדי להוציא לפועל את צווי המעצר"

ראש העיר הנבחר של ניו יורק, זוהראן ממדאני, אמר הלילה (שני) בראיון לרשת ABC News כי יורה לעצור את ראש הממשלה בנימין נתניהו אם הוא יגיע לעצרת הכללית של האו"ם בעיר בשנה הבאה. בדבריו התחייב כי יפעל "למצוא כל דרך משפטית אפשרית כדי להוציא לפועל את צווי המעצר הבינלאומיים".

"אמרתי פעמים רבות – זו עיר של חוק בינלאומי, וזה אומר שעלינו לכבד את החוק הבינלאומי – כולל צווי המעצר של בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג. לא משנה אם הם נגד בנימין נתניהו או ולדימיר פוטין – זה נדרש כדי להראות את הערכים שלנו" אמר. "בניגוד לדונלד טראמפ, אני פועל בתוך מגבלות החוק הקיים, ולא ממציא חוקים משלי. לכן, אעשה הכל כדי לכבד את הצווים הללו".

ממדאני הוסיף וטען כי "אם נתניהו ייכנס לניו יורק ולא אעשה הכל כדי לעצור אותו, לא אראה את עצמי כראש העיר של ניו יורק". לדבריו, "צריך למצוא כל דרך משפטית אפשרית כדי להוציא לפועל את צווי המעצר הללו".

יש לציין כי לממדאני אין בפועל עילה חוקית לעצור את נתניהו, מכיוון שצווי המעצר הבינלאומיים נגד ראש הממשלה תקפים רק למדינות החברות באמת רומא של בית הדין הבינלאומי בהאג. ארה"ב היא לא חברה באמנה, וכתוצאה צו המעצר אינו תקף בניו יורק – כך שלממדאני אין סמכות לאכוף את הצווים.