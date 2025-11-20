כלי רכב שנגנבו מישראלים הושבו לבעליהם: בפעילות ממוקדת של המנהל האזרחי הועברו לידי צה״ל 23 רכבים בבעלות ישראלית שנגנבו לעיר טול כרם.
בפעילות מיוחדת של כוחות המנהל האזרחי באבטחת כוחות מחטיבת אפרים, הוסגרו 23 רכבים שנגנבו מאזרחים ישראלים לשטחי טול כרם. הרכבים, אותרו בעיר הפלסטינית והועברו לידי קציני מנהלת תיאום וקישור אפרים בצירי התיאום.
בחודשים האחרונים התבצעו מספר מבצעים ממוקדים בהובלת המת״ק הגזרתי, במסגרתם הוסגרו למעלה מ-100 רכבים גנובים שאותרו בערים הפלסטיניות טול כרם, קלקיליה וסלפית.
במרחב מנשה, הוסגרו לידי כוחות ממת״ק ג׳נין שלושה רכבים שנגנבו מישראלים ואותרו בעיר ג׳נין. במרחב בנימין, הוסגרו לידי מת״ק רמאללה שלושה כלי רכב ישראלים גנובים שאותרו במרחב. כלל הרכבים הגנובים, עברו בידוק של חבלנים משטרתיים והועברו להמשך טיפול של המשטרה.
