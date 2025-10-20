בתום מרדף לילי ארבע גניבות כלי רכב ונעצרו ארבעה חשודים. בין החשודים, פלסטיני בן 16 ללא רשיון, שגנב רכב ממרכז הארץ

בתום מרדף לילי, סוכלו הלילה (בין ראשון לשני) ארבע גניבות כלי רכב ונעצרו ארבעה חשודים. בין החשודים, פלסטיני בן 16 תושב איו"ש שוהה בלתי חוקי, ללא רשיון נהיגה, שגנב רכב ממרכז הארץ ונעצר על ידי שוטרי מחוז ירושלים סמוך למחסום קלנדיה.

האירוע התחיל עקבות דיווח שהתקבל במוקד המשטרה על שלושה מקרים של גניבות כלי רכב ממרכז האר. המשטרה יחד עם לוחמי מג"ב עוטף ירושלים, ביצעו חסימות באזור מחלף הראל ובכביש 45. הם זיהו את כלי הרכב הגנובים ועצרו את החשודים.

במקרה נוסף הלילה סמוך למעבר קלנדיה השוטרים סיכלו גניבת רכב ממרכז הארץ. בעקבות דיווח שהתקבל במוקד המשטרה אודות גניבת הרכב שעשה דרכו למעבר קלנדיה, השוטרים הבחינו ברכב ובנהג שעורר את חשדם. בבדיקה, התברר כי הנהג בן 16, פלסטיני שוהה בלתי חוקי והוא נעצר על ידי השוטרים,

היום, החשוד יובא לבימ"ש לדיון בבקשת המשטרה להאריך את מעצרו.

