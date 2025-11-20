האורית (מן המילה הארמית "אורייתא", תורה) היא החשובה שבכתבי הקודש של קהילת ביתא ישראל, יהדות אתיופיה. לכבוד חג הסיגד הוא הגיע מהספרייה הלאומית למוקד התפילה בכותל המערבי שבירושלים

מאורע מיוחד התרחש היום בעיר הבירה: בפעם הראשונה יצא היום (חמישי) ספר האורית – אחד מספרי הקודש העתיקים והחשובים ביותר של קהילת יוצאי אתיופיה – מהספרייה הלאומית אל רחבת הכותל המערבי, שם עמד הספר במוקד תפילה מיוחדת שקיימו נכבדי העדה לרגל חג הסיגד, המסמל את חידוש הברית בין העם לאלוהיו.

האורית (מן המילה הארמית "אורייתא", תורה) היא החשובה שבכתבי הקודש של קהילת ביתא ישראל, יהדות אתיופיה. ספר ה'אורית' שנתרם לספרייה הלאומית ע"י בני משפחתו של הקס אבא יצחק אייסו, כתוב בשפת הגעז על קלף, כרוך כספר, והוא כולל את חמשת חומשי התורה ואת הספרים יהושע, שופטים ורות לצד חיבורים נוספים.

יצוין כי כתבי הקודש של בתה יסראל נחשבים למיוחדים, נדירים וחשובים מאוד. מדובר בכתבי יד כתובים בשפת הקודש געז, ובהם ספרי אורית, ספרי היובלים וחנוך, ספרי תפילות ובראשם ספר תהלים ועוד.

בשנה האחרונה חברה הספרייה הלאומית לתוכנית-הדגל של "תופסי האורית" בחוג למקרא שבאוניברסיטת תל אביב ולמרכז למורשת יהדות אתיופיה כדי לסרוק כתבי יד נוספים של קהילת יהודים אתיופיה, ולבנות מאגר דיגיטלי שמנגיש באופן מקוון לציבור המתעניינים את הספרים המקודשים ביותר לקהילת יוצאי אתיופיה בישראל.

מנהל הספרייה הלאומית, אורן ויינברג אמר היום כי באופן חריג נעתרה הספרייה לבקשת הקייסים להוציא את הספר החשוב, כיוון שמדובר בתפילה ראשונה מסוגה שמתקיימת דווקא ברחבת הכותל המערבי – אירוע שקס אייסו היה מיוזמיו ומשתתפיו הקבועים. "בכך אנחנו מכבדים גם את זכרו וגם את העובדה שהספר שהוא ציווה להפקיד בספריה הלאומית מהווה ספר חי המשמש את בני ובנות הקהילה", מסביר מנהל הספרייה.