אלפים ציינו את יום הסגד בכותל ובארמון הנציב. ח"כ משה סולומון שהוביל את האירוע הלאומי בירושלים: "זה לא יום של הקהילה בלבד, זה יום של כל עם ישראל כולו"

עשרות אלפי משתתפים התכנסו היום (חמישי) בירושלים, בכותל המערבי ובארמון הנציב לציון יום הסגד. האירוע נפתח בתפילות חגיגיות בכותל המערבי.

סגן יו״ר הכנסת, ח"כ משה סולומון (הציונות הדתית), שייצג את הכנסת בטקס הממלכתי בארמון הנציב, הסביר את המשמעות העמוקה של יום הסגד. "ביום הסגד יש מימד מיוחד של חלום, של כמיהה לירושלים.

מקורו בספר נחמיה, שם מתואר מעמד חידוש הברית של שבי ציון. הקהילה היחידה ששמרה על המנהג הזה במשך 2,500 שנה היא יהדות אתיופיה. בעוד ששאר הקהילות התפזרו בגלות ואיבדו את המנהג, אנחנו שמרנו עליו באדיקות".

באירוע השתתפו קסים (המנהיגים הרוחניים של יהודי אתיופיה), שרים, חברי כנסת ומנהיגים רוחניים, לצד עשרות אלפי משתתפים שהגיעו מכל רחבי הארץ. רגע מרגש במיוחד נרשם כאשר אברה מנגיסטו השתתף אף הוא במעמד, לאחר יותר מעשור בשבי החמאס. המעמד כלל תפילות, קריאה בספר האורית, שבירת צום וחגיגה עם מוזיקה וריקודים מסורתיים.

רגע היסטורי: ספר תורה "אורית" בן 400 שנה הוצג לציבור לראשונה

שיא האירוע היה הצגתו לראשונה של ספר "אורית" עתיק – ספר התורה של יהדות אתיופיה הכתוב בשפת גְעֵז, לשון הקודש של יהודי אתיופיה. הספר הנדיר, בן כ-400 שנה, היה שייך לחכם קס יצחק יאסו זצ"ל, ועבר בירושה דורי דורות במשפחתו עד שהופקד לשמירה בספרייה הלאומית.

בעקבות יוזמתו של ח"כ סולומון ותיאום בין לשכתו לבין הספרייה הלאומית, הוצא ספר האורית מהגניזה תחת סידורי אבטחה ושימור מיוחדים, והוצג לציבור הרחב בכותל.

במהלך המעמד נערכה קריאה טקסית מתוך ספר האורית, שהחזירה לחיים מסורת עתיקה של קריאה בתורה ובנביאים ביום הסגד.

במקביל לאירוע התפילה, הוצגה באולם ציון הסמוך לכותל תערוכה ייחודית בנושא מורשת יהדות אתיופיה ויום הסגד.

לדברי ח"כ סולומון: "העובדה שספר האורית מוצג היום בלב ירושלים, בכותל המערבי, הוא לא רק רגע מרגש – הוא תיקון היסטורי," אמר והוסיף. "אנחנו מכניסים את המורשת האתיופית פנימה, אל לב הקונצנזוס הישראלי, ולא משאירים אותה בשוליים".

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' נאם באירוע ופנה אל הקסים: "יש לנו כל כך הרבה ללמוד מהקהילה וללמוד מהמנהגים המיוחדים לעדה, ואני רוצה לראות בשנים הבאות לא רק את בני הקהילה אלא את כלל עם ישראל ואני אומר לכם תודה, תשמרו על המנהגים, תשמרו על המסורת, אתם הנכס שלנו".

ח"כ סולומון סיכם: "ביום המיוחד הזה עשרות אלפי מתפללים, קייסים, רבנים וציבור מכל רחבי הארץ עלו לירושלים, עמדנו יחד מול אבני הכותל, התפללנו על עם ישראל, על אחדות, על חזרת החללים המוחזקים בשבי, ועל רפואה שלמה לפצועים, בגוף ובנפש. חייבים לצאת מהקונספציה של הפילוג. כל אחד מאיתנו צריך לוותר מעט על האגו והצדק המוחלט שלו למען הכלל. ככל שיש יותר מחלוקת, תוקף החג חזק יותר. אנחנו שרשרת הדורות, ויש לנו אחריות לשמור על הבית הזה ביחד".