ספרה המצליח של הדסה בן ארי, 'מה אתה יודע על געגוע', מתורגם לאנגלית בימים אלה, והסופרת מספרת בהתרגשות על הרגע שבו גילתה על המהלך המרגש

הסופרת והיוצרת הדסה בן ארי, שספרה 'מה אתה יודע על געגוע' הפך לאחד הספרים המצליחים והנקראים ביותר בישראל בחודשים האחרונים, פורצת את גבולות את המדינה כשספרה עובר בימים אלו תרגום לאנגלית ויופץ מעבר לים.

בסרטון קצר שפרסמה יחד עם העורכת הראשית של 'קורן', אוריה מבורך, סיפרה בן ארי: "נכנסתי למשרדים של 'קורן' – ההוצאה של הספר 'מה אתה יודע על געגוע', ואז אוריה מכירה לי מישהו שנמצאת שם; 'תכירי, זו קרן והיא המתרגמת של הספר לאנגלית".

בן ארי שיתפה בתגובתה: "בלב אני אומרת; 'מה? מתרגמים את הספר שלי לאנגלית? למה אף אחד לא אמר לי? אני מתרגשת ברמות".