ספיר כהן משחררת סינגל חדש ומרגש לרגל יום השנה לשחרורה משבי חמאס. יחד עם נמרוד לב, היא חוזרת למסע מהחושך לאמונה, מאימה לתקווה – ולקוראת לאחדות ישראלית שמרפאת הכל

לקראת יום השנה לשחרורה משבי חמאס (30.11), ספיר כהן משיקה היום (חמישי) סינגל חדש וטעון רגשית, שנכתב יחד עם היוצר נמרוד לב ("זה כל הקסם", "ימים טובים"). בשיר החדש היא חוזרת אל המסע האישי שעברה מהרגע שנחטפה לעזה – ועד היום, כשהיא כבר עומדת על הרגליים ושרה מתוך בחירה אמיצה לחזור לאור.

"מסע שמתחיל בחושך – ונגמר בתקווה"

על אף שהשיר נולד מסיפור מאוד אישי, ספיר מספרת שהרגישה שהוא מייצג רבים: המעבר מחיים שגרתיים ומוגנים שלפני ה-7 באוקטובר, דרך הפחד, האימה והחושך שחוותה בעזה, ועד רגעים נדירים של אמונה, אחווה ותקווה שהחזיקו אותה בחיים.

לדבריה, כבר מהרגע הראשון היה ברור לה שהשיר לא יישאר "עוד טקסט אישי", אלא יהפוך להמנון של מסע לאומי. "החלטתי לצאת למסע שאני קוראת לו מסע של אחדות", היא אומרת.

אמונה בתוך החושך

בשיר, ספיר מתארת כיצד בתוך האפלה מצאה משהו אחר – שקט פנימי. היא מספרת על רגעים שבהם פחד ומציאות התערבבו זה בזה, ועל איך בתוך כל השבר היא למדה להיאחז באמונה שלא מוותרת. מתוך החוויה הזו היא כותבת על תיקון, על ריפוי, ועל ההבנה שהכוח האמיתי נמצא בביחד: "אני מבינה שהביחד הוא הכוח… אני יוצאת למסע, לא מנסה יותר לברוח".

"להאיר את השמיים" – החזון שמתגלגל לשיר

רגעי האחדות שחשפה אליהם במהלך מסע השחרור הובילו אותה לשורת המפתח שהפכה לנשמת השיר: הזמן לפרוש כנפיים. השיר מזמין את כולנו "להאיר את השמיים באור גדול שיכול לרפא הכל", אור שלפעמים אנחנו שוכחים שקיים בנו. המילים קוראות לחברה ישראלית מתוקנת וחזקה – חברה שמצליחה, גם בתוך הכאב, להרים את הראש ולחזור אל התקווה.

"משפחת משוחררים": הברכה של ספיר לעם ישראל

בסיום השיר, מופיע קטע של ספיר בתפילה אישית: "אני מאחלת לנו שבעזרת השם, בקרוב מאוד, עם ישראל יהפוך למשפחת משוחררים".

השיר משוחרר היום בכל הפלטפורמות, ומסמן את אחד הרגעים המרגשים במסע שממשיך להפוך כאב לאור.