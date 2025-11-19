לשכת ראש הממשלה חשפה בשם המוסד שורה של סיכולי טרור חשאיים ברחבי אירופה, בנוסף לכך, ארגון הביון חשף תשתיות טרור סודיות שמפתח חמאס ברחבי היבשת ואת פעולות הסיכול האינטנסיבי נגדו

בסדרה של פעולות מיוחדות, בשילוב עם שיתוף פעולה עם ארגוני ביון ואכיפה ברחבי אירופה, המוסד חשף לאורך השבועות והחודשים האחרונים, אוסף של תשתיות טרור שפיתח ארגון הטרור חמאס ברחבי אירופה, כעת לשכת ראש הממשלה חושפת את כלל הממצאים.

לשכת ראש הממשלה נתניהו, חשפה בשם ארגון הביון החשאי, כי לאורך החודשים האחרונים, עבודת המוסד הייתה חלק קריטי בשורה של מעצרים שבוצעו כנגד גורמים מטעם ארגון הטרור, ותאי טרור חשאיים אותם פיזר ברחבי היבשת.

עבודת המודיעין הובילה לשורה של מבצעי לוחמה בטרור (לוט"ר) מורכבים בגרמניה, אוסטריה ומדינות נוספות, במהלכם נחשפו מחסני אמל"ח, נתפסו אקדחים ואמצעי חבלה, ונעצרו פעילי טרור שפעלו תחת הנחיות ישירות של הנהגת חמאס מחו״ל. בין החשיפות הבולטות: מבצע של שירות הביטחון האוסטרי בעיר וינה, בו נתפס מסתור נשק משמעותי שכלל אקדחים, מטעני חבלה וציוד שנועד ל"יום פקודה".

חקירת האירוע בוינה הובילה לרשת קשרים רחבה יותר, כאשר נמצא כי האמל"ח שהוסתר שייך למחמד נעים, בנו של בכיר חמאס באסם נעים — דמות מרכזית בהנהגת חמאס בקטר ואחד המקורבים לח'ליל אל־חיה, מנהיג חמאס בעזה.

החקירה חשפה גם פגישה שהתקיימה בקטר בספטמבר האחרון בין מחמד נעים לאביו, פגישה שבאה — לפי ההערכות — לאשר מהלכים מבצעיים ולהעניק "אור ירוק" לפעילים באירופה.

עוד באותו נושא דרמה בווינה: הבכיר בממשל אסד הוא בכלל סוכן שב"כ? 13:47 | משה כהן 0 1 ❤️

במקביל, בוחנים שירותי הביטחון האירופיים קשרים בין רשת הטרור שנחשפה לבין גורמי חמאס הפועלים בתורכיה, שנחשבת בשנים האחרונות זירה מרכזית לפעילות חמאסית.

הגורמים הביטחוניים באירופה, כך מציינת לשכת ראש הממשלה, מגלים בשנה האחרונה נחישות הולכת וגוברת להתמודד עם פעילות הטרור של חמאס.

לא רק בזירה המבצעית, אלא גם בזירה המשפטית והמדינית. גופי אכיפה ברחבי היבשת פעלו לסגירת עמותות ומוסדות דת המזוהים עם הארגון, ששימשו לגיוס כספים ולגיוס פעילים חדשים.

המוסד מדגיש כי מאז מתקפת ה־7 באוקטובר, חמאס הגביר את ניסיונותיו לבנות תשתיות טרור מחוץ למזרח התיכון, בדומה למשטר האיראני ושלוחותיו. במקביל, המוסד ממשיך לפעול בשיתוף פעולה בינלאומי לסיכול עשרות צירי פיגוע ברחבי העולם.