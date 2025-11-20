החשוד נעצר לבדיקה של השוטרים בהתאם להוראתם, הוא החליט להימלט מהמקום. אז החלו השוטרים במרדף אחריו, אליו צורפו מספר ניידות משטרה

ניסע להתחמק מבדיקה שגרתית על הכביש ובסוף פגע בניידת ופצע שוטר. במהלך סוף השבוע שעבר עצרו שוטרי סיור באילת צעיר שנהג על הכביש ללא רישיון נהיגה, הוא עורר את חשדם לאחר שלא עצר בתמרור "עצור" וגרם לרכב אחר לסטות מנתיבו.

לאחר שהוא נעצר לבדיקה של השוטרים בהתאם להוראתם, הוא החליט להימלט מהמקום. אז החלו השוטרים במרדף אחריו, אליו צורפו מספר ניידות משטרה. בניסיון להתחמק מהשוטרים, פגע הנהג החשוד בניידת משטרה וגרם לפציעתו של שוטר. הוא המשיך בנהיגה מסוכנת נגד כיוון התנועה, סיכן עוברי אורח ונעצר רק לאחר שהתנגש בעמוד תאורה.

לאחר שנעצר סופית הוא הובא לחקירה, שם התגלה כי הנהג לא הוציא מעולם רישיון נהיגה מעולם.

היום (חמישי) לאחר סיום החקירה, הגישה חטיבת התביעות המשטרתית, כתב אישום ובקשה למעצרו של החשוד עד תום ההליכים המשפטיים.