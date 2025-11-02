טיול באילת המתחדשת. מסלול טיול חדש בהר צפחות בחלק הדרומי, בהרי אילת, מסלולים בחלק המרכזי. מסלולי הטיול מתאימים כמעט לכל גיל, וניתן לטייל בהם גם ללא הדרכה מסודרת. ולראשונה: מלון חדש מהניילונים

פרשיות השבוע הקרובות, המתארות את ירידת אבותינו למצרים (מלבד יצחק כמובן…), מובילות אותנו למסלול טיול אל אחד המקומות היחידים בארץ ישראל שממנו ניתן לראות את אדמת מצרים, חלקים ממלכת ירדן ואפילו מספר ק"מ משטחה של ערב הסעודית.

במבט עין ניתן לראות גם חלק לא מבוטל ממסלול ההליכה של בני ישראל בדרכם ממצרים לארץ המובטחת. אבל לא רק הפרשות. גם מסלולים חדשים בהרים שנפתחו כאן ומלון חדש ממש מהניילונים.

נתחיל בטבע

תצפית נפלאה שאין יפה ממנה בארץ ישראל ממוקמת בקדמת הר צפחות בשוליים הדרומיים של הרי אילת. לצידו מסלול חדש שנפרץ וסומן בשטח. מסלול הטיול מתחיל בצמוד לבית ספר שדה אילת של החברה להגנת הטבע (מול שמורת האלמוגים) והזמן היפה ביותר לעשותו הוא בין הערביים כאשר צבעי הים האדום הלא הוא ים סוף יהפכו לכחולים יותר ויותר עם רדת השמש במערב.

המסלול עצמו מתאים כמעט לכל גיל (תינוקות עם מנשא) והגם שיש בו קטעי עלייה וירידה הוא אינו קשה וניתן לטייל בו גם ללא הדרכה מסודרת. הסימון ברור (שביל אדום בתחילה שהופך לירוק) ותוואי ההליכה בינות לעצי שיטה בודדים וצמחי המדבר, הוא חוויה.

הר צפחות עצמו בנוי מסלע תמורה הנקרא צפחה שאינו אלא אבן חול קדומה אשר עברה "גיהוץ" – חימום ולחץ רב אשר העניקו לה את צורת הרעפים השטוחים הנראים מכל עבר.

הקטע היפה ביותר בטיול הוא בסיום העלייה ובחיבור בין המסלול האדום לירוק. עולים ועולים, הנשימה כמעט נעתקת ואז בלי שום הכנה מקדימה נפרס לנגד עינינו כל מפרץ אילת, העיר אילת, ים סוף במלוא הדרו, שטחים מאדמת מצרים, ירדן וערב הסעודית.

מכל עבר ניתן לראות את שטחי מדבר סיני מקום שהייתם של בני ישראל בדרכם ארצה ואפילו את פסגות הרי אדום שהיו אבן דרך בכניסה לארץ.

מסלול ההליכה מסומן כאמור היטב הנראה היטב בכל תוואי השטח. משך המסלול כשעה וחצי ואורכו 3 ק"מ. מדריכי "בית ספר שדה אילת" שסימנו את השביל נותנים הדרכה והכוונה באזור.

איך מגיעים?

נוסעים בכביש היורד מאילת לכיוון טאבה. לפני בית ספר שדה יש מגרש חניה חינמי. מחנים, הולכים על השביל מימין לדרך כמאה מטרים ואז פונים ימינה ונכנסים למסלול המסומן באדום. מנקודת המפגש בין האדום לירוק יורדים בשביל נוח במשך כ-20 דקות עד למגרש החניה בצמוד לבית ספר שדה אילת.

רוצים עוד?

עין נטפים – מעיין פועם בהרי אילת. סלעים מגמתיים, אבני חול וגיר. איך מגיעים? מאילת נעלה מערבה, בכביש "מעלה אילת" מס' 20 (למצפה רמון). ניסע במעלה כ-20 דקות. בדרך נבחין במגוון הסלעים הנחשפים לנו באזור אילת: אחרי הר יואש נבחין בשלט המורה לכיוון עין נטפים. נפנה מהכביש בדרך עפר ימינה, לעבר עין נטפים. נחנה את הרכב במשטח החניה לפני הירידה.

הר שחמון ונחל יעל

חילת המסלול היא ברחוב דרך הרים באילת, מעט אחרי העיקול הגדול בכביש (לבאים מכיוון "כיכר העפרונים" ורחוב ששת הימים). במקום יש פנייה לדרך עפר משולטת לכיוון נחל נטפים. הדרך מסומנת שחור, ובה נלך (או ניסע) כ-300 מ', בין עצי שיטה (על חלקם מטפס הצמח הטפיל הרנוג השיטים, בעל פריחה אדומה יפה), עד לאתר בריכות מים גדולות של חברת "מקורות", ותחנה של קצא"א.

כאן נשאיר את הרכב. נעלה ונרד באותו השביל עד הפסגה ובחזרה. בכל זאת, עדיין זו אילת…

ובכלל, החמימות של האנשים באילת ניכרת מכל עבר. בין אם זה אבי אלימי שפתח קונדיטוריה לאחר שנים רבות של עיסוק אחר, בין אם זה רונן לוי מורה הדרך בסיור המדברי ובין אם זו יעל לרנר בסיורים המיוחדים. כולם נרתמו למען התיירות באילת וזה מורגש. גם המפונים הרבים ששוהים כאן משדרות, משלומי, מניר-עוז ועוד מרגישים כך.

יוסי חן, מנהל תאגיד התיירות העירוני באילת אומר לנו: "אילת מציעה שפע של פעילויות ומוקדי בילוי לכל הגילים ולכל הסוגים".

ועוד התחדשות:

לראשונה אחרי 19 שנה: מלון חדש מהניילונים באילת

שמו של המלון החדש באילת Isla Brown 42°, לא מעיד אפילו על מה שמסתתר בתוכו. בין הרי אדום לים האדום, מול נוף פנורמי עוצר נשימה, ארוחות שף ייחודיות (של רן מועלם) – עם מזנוני בוקר וערב, עמדות גריל, מאפים טריים וניחוחות ים-תיכוניים, כל אלו יחד עם אווירה תל אביבית וחוויית ריזורט אורבנית.

מנכ"ל החברה ראובן אלקס, שבבעלות קבוצת כראל ומנוהל על ידי ישראל קנדה מלונות, אומר בשיחה ל'נופשים': "לראשונה זהו שילוב בין הסטייל התל אביבי של בראון, עיצוב בינלאומי, אווירה קלילה וחוויית ריזורט אורבנית ייחודית בשמש האילתית הממכרת. ולכן לא סתם 42 מעלות. כי זה המסר ילד, על כל שאר הדברים היפים שיש למלון להציע."

158 חדרים מעוצבים המקיפים בריכה רחבה ועוטפת שמלווה את כל קומת הקרקע.

אבל לא רק 3 בריכות מול הנוף המרגיע. רגעי הקסם האמיתיים מחכים דווקא למעלה – על גג המלון, ב-Rooftop 42°.

רוצים להתמסר לרוגע? ב-Isla Spa מחכה לכם עם טיפולים זוגיים, סאונה יבשה ורטובה, חדר כושר ומרפסת שיזוף שלוקחת את השקט צעד קדימה.

מגיעים עם ילדים? מועדון Brown Junior Club המושקע ידאג שגם להם תהיה חוויה כיפית ובסטייל. וגם למשרתי המילואים דאגו כאן.

שני אזולאי מנכ"לית הרשת מספרת לנו שמשרתי מילואים ששירתו שירות מילואים של 60 יום ומעלה בשנה האחרונה ויש ברשותם את שובר הנופש – ניתן יהיה לממשו גם במלון עד סוף שנת 2027.

הסיפור הגדול של חברת ישראל קנדה הוא הגידול העצום בחדרים. אם בשנת 2024 עמדו לרשות החברה כ-1800 חדרים על רכישת מלונות בראון מספר החדרים עומד על כ-4000 ועוד היד נטויה.

אז, חם? שמש? רחוק מהמולת הטיילת וקרוב לכל מה שחשוב בעיר הדרומית. לוהט כאן. הפעם במובן הטוב של המילה.