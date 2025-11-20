איראן פנתה לסעודיה וביקשה לשכנע את טראמפ לחדש את המו"מ הגרעיני, זאת לאחר שהתעקשה כי "לא תחזור למו"מ תחת איומים"

על פי מספר דיווחים בינלאומיים, לקראת ביקור יורש העצר הסעודי, איראן הפצירה בו לנסות ולהחזיר את הנשיא טראמפ למשא ומתן להסכם גרעין. באיראן חוששים כי השילוב של כלכלה צונחת, משבר מים והאיום מתקיפה ישראלית יכריע את המשטר.

איראן פנתה איראן באופן חריג אל ריאד וביקשה כי תנסה להשפיע על נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ולשכנעו לחדש את המשא ומתן על הסכם הגרעין.

בטהראן גוברת החרדה מפני שילוב קטלני של כלכלה קורסת, משבר מים חמור ואיום הולך וגובר של תקיפה ישראלית, מציאות שמאיימת לערער את יציבותו של המשטר.

על פי הדיווחים, ההנהגה האיראנית העבירה מסרים דיפלומטיים דרך גורמים סעודיים, מתוך תקווה כי התחממות היחסים בין וושינגטון לריאד תוכל לסייע לפתוח מחדש את הערוץ מול הבית הלבן.

עוד באותו נושא נשיא איראן חושף: "עזיבת טהראן? מציאות בלתי נמנעת"

הבקשה מגיעה ברקע דיווחים על מצוקה אזרחית הולכת וגוברת בתוך איראן: האינפלציה שוברת שיאים, ערך המטבע המקומי קורס, ומחסור במים ובמשאבים חיוניים מחריף.

במקביל, המודיעין האיראני מתריע פנימית מפני אפשרות שמתקפה ישראלית תתרחש בטווח הזמן הנראה לעין.