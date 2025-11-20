הנציגה הפלסטינית במיס יוניברס עלתה לבמה עם שמלה שעליה ציור של ירושלים – מהלך שמזכיר היטב את שמלת "ירושלים של זהב" של מירי רגב בקאן. בין אמירה פוליטית למחווה תרבותית, שתי השמלות הצליחו לעורר עניין עולמי ולהחזיר את ירושלים לקדמת הבמה. מי עשתה את זה טוב יותר?

במהלך תצוגת התלבושות הלאומיות במיס יוניברס, הנציגה הפלסטינית הצליחה למשוך לא מעט מבטים כשהעלתה לבמה שמלה שעליה ציור ברור של ירושלים – ובמרכזה כיפת הזהב. אם המטרה הייתה לגרום לאנשים לעצור ולחפש שוב מי זו על הבמה. ואפשר לומר שהצליחה ובגדול.

בעמוד האינסטגרם שלה היא כתבה: " לדרוך על במת מיס יוניברס בשמלה שנשאה בתוכה דורות – היה אחד הרגעים המשמעותיים בחיי. שנהב כסמל לטוהר, רקמה בזהב-ירוק בהשראת הכפרים שלנו, כתר בהשראת השַתְוֶה, וגלימה מצוירת ביד המוקדשת לאל-אקצא ולכנסיית הקבר – ביטוי לדו-קיום ולאחדות. כל תפר הגיע מאמנות התַּתְרִיז, מהסיפורים, מהידיים ומהחוסן של נשים פלסטיניות. עץ הזית מסמל שלום ושייכות, והמפתח מזכיר לי את הבית. זה לא היה רק תחפושת בשבילי – זו הייתה המורשת שלי, הקול שלי, והלב שלי על במת מיס יוניברס".

התופעה מוכרת לנו… מאוד מוכרת

האמת? זה לא חדש לנו בכלל. זו לא הפעם הראשונה שמישהי מחליטה להעלות לבמה בינלאומית את ירושלים בשמלה אחת.

מירי רגב עשתה זאת קודם – ובגדול

בפסטיבל קאן, עוד לפני שהפכה לשרת התחבורה, מירי רגב עלתה לשטיח האדום עם שמלה שלא השאירה מקום לספק לגבי הנושא המרכזי שלה: ירושלים העתיקה – בכל כיוון שמסתכלים. ציור פנורמי, בד ברוקארד מוזהב, רשת זהובה ותכשיט צוואר גדול גרסת ה-"ירושלים של זהב" בסגנון קוטור.

המעצב אביעד אריק הרמן עיצב את השמלה במיוחד לציון 50 שנה לאיחוד ירושלים, ורגב הציגה אותה כדרך להציג את יופייה של העיר לעולם. במילים אחרות: אם מישהו בקאן לא ידע לזהות את ירושלים השמלה דאגה לכך בלי להחמיץ אף פרט.

ובסוף, קשה שלא לראות את הקו המחבר ביניהן: שתיהן הגיעו לבמה בינלאומית, הסתכלו על כל האפשרויות בעולם ואמרו לעצמן – "יאללה, נשים ירושלים על השמלה. זה תמיד עובד".