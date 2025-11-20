בעימות סוער ברדיו 103fm התעמתו עמית סגל וגיא פלג סביב שאלות אלימות, הסתה ואחריות ציבורית, כשהשניים מטיחים האשמות הדדיות על נרמול פגיעה בעיתונאים בישראל כיום

עימות חריף נרשם בתוכניתו של גיא פלג ברדיו 103fm, כאשר בינו לבין עמית סגל, התפתח ויכוח על אלימות כלפי עיתונאים, האחריות לתופעה והטענות על "נרמול" אלימות פוליטית. אחרי מונולוג בו תקף את סגל, האחרון הפתיע ועלה לשידור.

פלג פתח את הדיון בשאלה לעמית סגל: "האם זה נכון שאף פעם לא פיצצו או ניסו לפוצץ הרצאה שלך?". סגל השיב בסיפור אישי על התנהגות אלימה כלפיו וכלפי משפחתו: "הלכתי עם הילד שלי ברחוב ומפגינה אמרה לו 'האם אתה יודע שאבא שלך הוא שרץ?'. ליד הדירה שלי יש כתובת שאני מסית". לדבריו, הטענה לאלימות חד־צדדית אינה משקפת את המציאות: "הניסיון לתאר כאילו יש פה אלימות חד־סטרית – זה לא נכון. אם יש פערים הם כמותיים".

סגל טען כי התחושה הציבורית סביב אלימות נובעת מנרמול ארוך שנים: "הסיבה שהתקשרתי היא כי אני חושב שעשית מעשה לא הגון… כשאתה יושב ומסביר שזה בסדר לפוצץ חמין אצל גיסה של פוליטיקאי, או לפוצץ חתונה של אבנר נתניהו – זה נרמול של אלימות". עוד הוסיף כי עיתונאים מתעלמים מאלימות כלפי עמיתים מהמחנה השני: "כשיש הפגנות שחוסמות אותי בנווה אילן – גיא משלנו יעבור, עמית לא משלנו לא יעבור. כמעט אף אחד לא אמר כלום".

בהמשך התייחס סגל לטענה של פלג כי יש "חוסר קולגיאליות" מצד עמיתיו: "איך האירוע הפך לאירוע לא קולגיאלי? במשך שנים שתקו על אלימות נגד כתבים בערוץ 14 ואז מתלוננים? זה היפוך לוגי". לדבריו, גם היחס לכתבים בשטח מוטה: "אתה אומר שערוץ 14 לא יכול לשלוח כתב להפגנה כי זו פרובוקציה? אז גם ערוץ 13 לא יכול לשלוח למאחז?".

פלג מצידו טען כי האווירה האלימה כיום היא תוצר של הסתה פוליטית: "ראש הממשלה החליט להגיד 'הם ואנחנו', מחנים אותנו אל-ג'זירה… על רקע זה מנסים להציג אותנו כאויבי המדינה. מה בסך הכל אני רוצה? לראות עם הבנים שלי את הקלאסיקו". פלג סיפר כי אירועים בהם תכנן להופיע בוטלו "בגלל טרור אלים נגד הבעלים".

סגל השיב: "אנחנו לא כנופיית פרוטקשן… הסיפור הוא חוסר השוויון בגילוי אלימות משני הצדדים. ריקלין לווה עם שוטרי יס״מ בכמות לא קטנה משלך". פלג טען כי הסכנה כלפיו מוחשית בהרבה: "אשתי רבה איתי בבוקר שאין לנו מספיק אבטחה. זה ההבדל. אתה מרגיש בטוח במדינה שלך".

העימות נמשך סביב שאלת ה"סימטריה" בין מחנות. פלג הדגיש כי יש הבדל בין אלימות מכוערת לבין "אלימות מסכנת חיים" שלדבריו זוכה לגיבוי פוליטי: "תנועת השלטון מממנת שלטים שאומרים שאני נסראללה וחמינאי". סגל השיב כי גם בשמאל קיימת הסתה חמורה: "כשאני רואה אדם קיצוני מאיים על ראש הממשלה ומקבל במה מפרגנת – תרשה לי".

פלג האשים שרים, מגישים וגופים פוליטיים בהסתה נגדו: "מי שאומר עלי שהעללתי עלילות דם על חיילי צה״ל – הוא הסית נגדי. והאולפנים מארחים אותו". סגל טען כי גם הוא חווה התקפות דומות: "אנשים שאמרו עלי דברים נוראים הוזמנו לאולפנים, ולא השתגעתי".

לקראת הסיום הזהיר סגל את התקשורת מהמשך "משחק באש": "האולפנים משחקים בגפרורים ליד חבית חומר נפץ". פלג השיב כי האיום כלפיו הוא ממשי וקבוע: "כשעבריין אומר לי שאצטרך להיות מלווה שוטרים – זאת סכנה אמיתית".

העימות נחתם באמירה של סגל כי הסיפור רחב בהרבה מהשניים: "האירוע לא התחיל עם גיא פלג". פלג הגיב: "מקסים מצידך".