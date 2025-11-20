אמו של יותם חיים ז"ל, איריס, מספרת בהשקת הסרט "תהיה חזק" על הכוחות של בנה, על הבחירה לחשוף את הסיפור, ועל הרוח שלא נשברה גם בשבי

אחרי יציאת הסרט "תהיה חזק", שמתאר את סיפורם של שלושת החטופים שברחו מהשבי ונורו בשוגג בידי כוחות צה"ל – היום (חמישי) עולה הסרט לאקרנים באופן רשמי, ובהשקה המרגשת שלו אמו של יותם חיים ז"ל, איריס, מדברת בכנות נדירה על הרגע שבו פנו אליהם, על הכוחות שהניעו את בנה עד הרגע האחרון, ועל למה מבחינתה דווקא עכשיו, ולא אחר כך, היה חשוב כל כך לספר את הסיפור שלו לעולם.

"שמחנו. באמת שמחנו על הסרט"

כשאיריס מספרת על השיחה הראשונה שקיבלו מהבמאי דורון ערן, היא מחייכת חיוך קטן, כזה שמתערבב עם כאב: "פנה אלינו דורון ערן, פנה אל כל המשפחה, ובא ממש אלינו הביתה", היא מספרת. "הוא פנה קודם כל לתומר, הבן הגדול. וברגע שזה עלה על הפרק – מאוד שמחנו. ממש רצינו. שמחנו מאוד."

לא חששתם? איריס מנענעת בראש. "לא, בכלל לא. ממה יש לנו לחשוש? החשש הכי גדול כבר עבר. הבן שלי כבר נהרג."

"יותם רצה להיות מפורסם – אז הוא צריך להיות"

כששואלים אותה למה כל כך שמחו שהסיפור יסופר, התשובה שלה חדה, בטוחה: "יותם בחיים שלו מאוד רצה להתפרסם. הוא רצה להיות מתופף מפורסם. אז מתופף מפורסם הוא צריך להיות. זה היה נראה לנו הגיוני שהסיפור המטורף הזה יקבל במה כזו. במה של כל העולם."

"זה בכלל לא מוקדם. להפך – אנשים שוכחים"

שנתיים אחרי האירוע, יש מי שחושב שאולי זה מהר מדי לעשות סרט. איריס לא מסכימה.

"אנחנו עדיין חיים את מלחמת השבעה באוקטובר. יש אלפי סיפורים", היא אומרת. "זה רק הפתח. כמו בשואה, כבר בשנה הראשונה התחילו להוציא חומרים ואנשים שוכחים. בעוד חמש שנים וויצ'יאן, התאילנדי ששהה עימם בשבי, לא היה זוכר הכול. הסרט מאוד צמוד לאמת. אם זה לא היה מדויק – זה לא היה קורה."

על המפגש עם שחר טבוך: "הוא מביא את יותם כמו שהוא"

את שחר טבוך, שמגלם את יותם בסרט, היא זוכרת מהמפגש הראשון עם השחקנים. "חשוב היה לנו שיבינו שיותם היה בן אדם מיוחד וטוב לב. מוזיקאי. עם עוצמות. ושחר הכיר אותו כבר קודם – וזה עזר".

יותם לא היה 'נחנח'. הוא היה מקלל, צוחק, מתפרע, יורה משפטים. צריך היה להביא אותו כמו שהוא – עם כל העצבים ועם כל הרגישות." איריס מוסיפה: "שחר משחק אותו מהמם. באמת מהמם."

"הוא היה הבית של כולם – כמו שאני מחייכת, גם הוא מחייך"

כשאנחנו שואלים מה היה לה הכי חשוב שידעו עליו, עיניה מתרככות: "יותם היה הבית של הסיפור. הכי מכיל, הכי עוזר, הכי מחייך. אופטימי. נותן כוחות. והוא היה פייטר עד הרגע האחרון – רואים את זה בסרט. הוא הפתיע את עצמו ואת כולם בעוצמות שלו."

"זה סרט, לא אחד לאחד. אבל השחקנים… הם ריגשו אותי"

איריס הייתה בשטח רק יומיים, אבל משהו כן תפס אותה: "הצילומים לא היו בדיוק מה שהיה, ברור. זה סרט. אבל מה שהכי התחדד לי – זה כמה השחקנים היו רגישים. כמה כבוד הם רכשו לשלושת החטופים ולמשפחות. זה היה חיבור מרגש."

על שם הסרט: הקעקוע שהיה הכוח שלו

השם של הסרט – "תהיה חזק" מגיע ישירות מיותם: "זה הקעקוע שהיה לו על היד – Stay Forte, זה באיטלקית: תהיה חזק. יותם עשה את זה אחרי שנים שהיה צריך לחזק את עצמו. זה אחד הדברים שליוו אותו."

"הרוח האנושית אף פעם לא נשברת"

בסוף הראיון, כשאנחנו מבקשים ממנה למסור את המסר הכי חשוב, היא לא מהססת: "שהרוח האדם לא נשברת. שיש כוחות שאנחנו לא יודעים מאיפה הם יגיעו – אבל הם שם. זה כמו השיר שלו, 'כנפי רוח'. הכנפיים האלה קיימות."

והיא מוסיפה עוד דבר, אולי הכי יפה: "הם היו שלושה אנשים שונים, וב-70 יום הם הפכו למשפחה. הם כמעט הגיעו לארץ המובטחת. יותם, כמו משה רבנו, לא הגיע – אבל אנחנו ממשיכים את דרכו."