המשטרה הודיעה הבוקר (חמישי) כי עיכבה לחקירה אדם שהטריד מינית במהלך הפגנה. על פי הדיווח של יהודה שלזינגר הכתב הפוליטי של אתר וואלה ומגיש בערוץ עכשיו 14 מדובר במפגין שתועד מטריד את הפעילה הפוליטית בהדר מוכתר.

הודעה המשטרה: "שוטרי תחנת לב ת״א במרחב ירקון עיכבו הבוקר תושב תל אביב בעקבות תלונה שהוגשה בחשד להטרדה מינית. במסגרת תלונה שהוגשה במשטרת ישראל, אודות חשד להטרדה מינית על ידי אדם אחר במהלך מחאה שהתקיימה בתאריך 15/11/25, הבוקר החשוד תושב ת"א, אותר ועוכב לחקירה בתחנת המשטרה. בתום החקירה שוחרר בתנאים מגבילים".

אמש השר עמיחי אליהו התייחס להטרדה המינית שעברה הפעילה הפוליטית הדר מוכתר: "עזבו לרגע את החלאה שהטריד את הדר מוכתר. מטרידה לא פחות העובדה שאף אחד מהאנשים שעמדו מסביב לא הגן עליה ושבר לו את העצמות". כזכור מפגין שמאל תועד נוגע בפעילה הפוליטית. כשמוכתר שאלה אותו: "למה לגעת בי?", ענה המפגין: "כי את נורא יפה וכיף לנגוע בך". מוכתר ענתה בחזרה "אל תדבר ככה, זה מגעיל . לא מדברים ככה לאישה".