ממשיכים במאמצים: שבוע אחרי השבתו של מני גודארד הי"ד, ברשת "אל ג'זירה" דווח היום (חמישי) כי התחדשו החיפושים אחרי חלל חטוף ישראלי. לפי הדיווח, צוות של הצלב האדום ושל הזרוע הצבאית של חמאס עורכים חיפושים בשכונת זייתון שברצועת עזה.

כזכור, גופותיהם של 3 חללים חטופים עדיין נותרו כיום בשבי החמאס בעזה, דרור אור, רן גואילי וסותטיסאק רינטלאק. בשבוע שעבר חמאס שחרר את גופתו של מני גודארד הי"ד, ומאז לא נערכו שחרורים נוספים.

ביום שני האחרון דווח כי חמאס העביר גופה של חלל חטוף נוסף לידי הצלב האדום בעזה. עם זאת, בישראל הבהירו זמן קצר לאחר מכן כי מדובר בממצא שאותר במהלך הסריקות בזייתון, ולבקשתם נמסר לבדיקה בישראל באמצעות הצלב האדום – כשלא מדובר בהעברת חלל חטוף.