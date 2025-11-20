יעל בר-זוהר וגיא זו-ארץ משיקים מופע זוגי חדש לציון 20 שנות נישואין, עם סיפורים אישיים והומור מהחיים המשותפים. הגיעו לפרגן: חברים רבים מהתעשייה. צפו בהצצה

הזוג המוכשר פותח הכל על הבמה. אמש (רביעי) חגגו יעל בר-זוהר וגיא זו-ארץ 20 שנות נישואין עם מופע משותף ועם החברים מהעשייה, בדיוק כמו שהם יודעים – עם הרבה צחוק, הומור עצמי חסר מעצורים ונוכחות בימתית שקשה לעמוד בפניה.

צפו בהצצה למופע הקורע – "בוא לא נדבר על זה":

באולם בית החייל בתל אביב הושק המופע החדש "בוא לא נדבר על זה" – מופע שכולו בידור זוגי שבו יעל וגיא לא משאירים אבן על אבן: הקנאה, חיי הנישואין האמיתיים, ההורות, הלאדינו, הישרדות, הרגעים הקשים, הרגעים המצחיקים והסודות ששמרו 20 שנה… עד עכשיו.

המופע מלא בהומור עצמי, סיטואציות מהחיים המשותפים, חיקויים קורעים ורגעים שמוכיחים למה הם עדיין אחד הזוגות הכי חזקים ומצחיקים בביצה.

בין הקהל שמילא את האולם עד אפס מקום והרים כוסית לכבודם נצפו: לירון וייצמן, ניר דבורי ושגית, רמי קליינשטיין, אנה ארונוב, חיים פרשטיין, רועי עוז-פרבשטיין, עדי אשכנזי, שלי גפני ואופק קאירי, הראל ויזל, ניב רסקין, נעם חורב, ג’וליה שחר, טילטיל, טלי אורן, מור סילבר, רני והילה רהב, אבי דור, לירון זייד, אמירה בוזגלו, אוהד סנדלר וקורל גמר, עידו גרינברג ועוד רבים וטובים שבאו לחגוג עם הזוג.

20 שנה של אהבה, צחוק והומור זוגי – עכשיו גם על הבמה.