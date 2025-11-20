השר עמיחי אליהו אמר גינה את גיא פלא ועורר סערה. כתב חדשות 12 ציון נאסוס הגיב: "נראה שלא יעצור עד שמישהו ייקח סכין וידקור את גיא. להקיא"

השר עמיחי אליהו אמר גינה הבוקר (חמישי) את גיא פלג ועורר סערה. כתב חדשות 12 ציון נאסוס הגיב: "נראה שלא יעצור עד שמישהו ייקח סכין וידקור את גיא. להקיא".

הדברים המלאים: של נאסוס: " השר הטיפש, שעשה את הנזקים הכי גדולים לישראל בהתבטאויות שלו במלחמה, איים לפני שבועיים לשלוח את גיא פלג לכלא וכעת-ממשיך בהסתה. נראה שלא יעצור עד שמישהו ייקח סכין וידקור את גיא. להקיא".

עוד באותו נושא עמיחי אליהו: "מטריד שאף אחד לא שבר לו את העצמות" 08:55 | חדשות סרוגים 9 0 😀 👏

מאיגוד העיתונאים נמסר: "השר השר עמיחי אליהו ממשיך להסית כלפי עיתונאים וכלי תקשורת ולאיים עליהם וראש הממשלה נתניהו מסרב לקבל אחריות ולרסן אותו. אם חלילה יישפך דם של עיתונאים, הוא יהיה על ידיהם". דבריו המלאים של השר: "אני רוצה לגנות את גיא פלג על הבכיינות שלו, שהשחיר את חיילי צה"ל ואת מדינת ישראל בעולם. הבושה צריכה להיות כתובה לו על המצח לדיראון עולם. שהתקשורת לא תחשוב שהיא פרח מוגן פה במדינת ישראל".

לפני יומיים השר עמיחי אליהו התייחס להטרדה המינית שעברה הפעילה הפוליטית הדר מוכתר: "עזבו לרגע את החלאה שהטריד את הדר מוכתר. מטרידה לא פחות העובדה שאף אחד מהאנשים שעמדו מסביב לא הגן עליה ושבר לו את העצמות". מפגין שמאל תועד נוגע בהדר מוכתר. כשמוכתר שאלה אותו: "למה לגעת בי?", ענה המפגין: "כי את נורא יפה וכיף לנגוע בך". מוכתר ענתה בחזרה "אל תדבר ככה, זה מגעיל . לא מדברים ככה לאישה".