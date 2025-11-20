השר עמיחי אליהו אמר גינה הבוקר (חמישי) את גיא פלג ועורר סערה. כתב חדשות 12 ציון נאסוס הגיב: "נראה שלא יעצור עד שמישהו ייקח סכין וידקור את גיא. להקיא".
הדברים המלאים: של נאסוס: " השר הטיפש, שעשה את הנזקים הכי גדולים לישראל בהתבטאויות שלו במלחמה, איים לפני שבועיים לשלוח את גיא פלג לכלא וכעת-ממשיך בהסתה. נראה שלא יעצור עד שמישהו ייקח סכין וידקור את גיא. להקיא".
מאיגוד העיתונאים נמסר: "השר השר עמיחי אליהו ממשיך להסית כלפי עיתונאים וכלי תקשורת ולאיים עליהם וראש הממשלה נתניהו מסרב לקבל אחריות ולרסן אותו. אם חלילה יישפך דם של עיתונאים, הוא יהיה על ידיהם". דבריו המלאים של השר: "אני רוצה לגנות את גיא פלג על הבכיינות שלו, שהשחיר את חיילי צה"ל ואת מדינת ישראל בעולם. הבושה צריכה להיות כתובה לו על המצח לדיראון עולם. שהתקשורת לא תחשוב שהיא פרח מוגן פה במדינת ישראל".
לפני יומיים השר עמיחי אליהו התייחס להטרדה המינית שעברה הפעילה הפוליטית הדר מוכתר: "עזבו לרגע את החלאה שהטריד את הדר מוכתר. מטרידה לא פחות העובדה שאף אחד מהאנשים שעמדו מסביב לא הגן עליה ושבר לו את העצמות". מפגין שמאל תועד נוגע בהדר מוכתר. כשמוכתר שאלה אותו: "למה לגעת בי?", ענה המפגין: "כי את נורא יפה וכיף לנגוע בך". מוכתר ענתה בחזרה "אל תדבר ככה, זה מגעיל . לא מדברים ככה לאישה".
בנדיר
אליהו אמר דברים חוקיים ומתבקשים . פוליטקאים רבים אמרו והסיתו יותר ממנו אבל הם לא גונו ולא אמרו נגדם דבר בגלל קרבתם לערוצי התקשורת שממומנים ע"י בעלי הון (כמו...
אליהו אמר דברים חוקיים ומתבקשים . פוליטקאים רבים אמרו והסיתו יותר ממנו אבל הם לא גונו ולא אמרו נגדם דבר בגלל קרבתם לערוצי התקשורת שממומנים ע"י בעלי הון (כמו ידידת הפצרי"ת שבעלה מושקע בערוץ 12 הדוחה). ציון נאנוס ממוצא לבנוני משמש אדיוט שמושי לכל האשכנזים העצבנים והמיסתים בערוץ 12 שרובו ככולו אשכנזי לא אמין ביחסו לחלק ניכר מעם ישראל.המשך 10:07 20.11.2025
אוי
אליהו הוא תוצאה של שושלת של אווילים בשמלות10:23 20.11.2025
פיל פילוני
גיא פלג חייב להיחקר במשטרה!!!!10:19 20.11.2025
בנדיר
