הקול בראש מסכמת את אירועי השבוע בספורט 19.11

אז שוב נפגשים (אחרי פגרת מחלה קצרה שלי) והדבר הכי חשוב שקרה בזמן שנחתי בבית זה שהחטופים החיים שלנו נחים בביתם וזה היה אחד הימים הכי מרגשים בהיסטוריה שלנו.

נכון, חייבים להחזיר את כולם הביתה ולא ננוח עד שאחרון החללים החטופים יוחזר אבל יש קצת הקלה על הנשימה ואפשר להנות קצת יותר מהספורט המקומי שלנו…

מה היה השבוע בספורט?

מלא קרה בשבועיים האחרונים: הנבחרת שלנו בכדורגל, איך נאמר זאת בעדינות – לא הפתיעה לטובה. הפועל ת"א בכדורסל דורסת את אירופה וגם את מכבי בדרבי המקומי.

בית"ר מפרקת את מכבי ת"א אבל הכי הרבה נחת מסב לנו דני אבדיה פרום פורטלנד. כוכב ענק, גאווה ישראלית כחול לבן.