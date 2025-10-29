הקול בראש מתרחבת. והשבוע אלון סגל מנתח את האירועים המרכזיים בספורט הישראלי: הניצחון המוחץ של בית"ר בגמר גביע הטוטו והתקלות. לאן נבחרת ישראל מתקדמת ודני אבדיה מספר 1

"הקול בראש" עם אלון סגל מתרחבת. לצד הראיונות האינטימיים עם האנשים שעושים את הספורט הישראלי, מהשבוע, ייתן אלון סגל, פסיכותרפיסט ויועץ מנטלי בכיר לספורטאים, גם סיכום חודשי לאירועי הספורט המרכזיים.

סגל, שמביא עמו ניסיון של 12 שנים בעבודה עם מיטב המאמנים במועדונים ומשמש כקָבָּן במילואים ויוצא סיירת צנחנים, הציג פרשנות חדה הנסמכת על תפיסתו המרכזית: "הכל בראש".

ביתר ירושלים: ניצחון מוחץ וחשש כפול

נתחיל מהאירוע הטרי ביותר – הזכייה של בית"ר ירושלים בגביע הטוטו אחרי ניצחון די מוחץ על הפועל תל אביב. המשחק שעמד בצד ההתפרעויות מחוצה לו, היה שונה על כר הדשא. "זה היה המשחק הכי טוב של בית"ר השנה". מי שראוי לשבחים הוא התייצבות קו ההגנה, אך הדגיש כי מבחינתו כפרשן, זה היה "ערב קשה לבית"ר" עקב שני אירועים מרכזיים:

1. הפציעה הקשה של הבלם ג׳ורג׳ דניאל גדרני: "סוף סוף התייצבה להם ההגנה הם היו נורא מאושרים ואז פציעה אכזרית, זה נראה שזה הולך להיות הרבה זמן וזה אירוע אחד כואב".

2. התקרית של ירדן שועה בספסל שכמעט גלשה למכות פיזיות.

על שועה, מגדיר אותו סגל כ"כוכב כדורגל על, זה אין ויכוח", אך מתאר אותו כ"תעלומה" בשל ההסתבכויות התמידיות. סגל טוען כי בית"ר תלויה בו, אך יש לשים לו גבולות: "עכשיו הוא כל הזמן כאילו כמעט מועד. אני לא רואה את בית"ר מצליחה בלי ירדן אבל אני חושב שם על המאמן ועל ההנהלה ועל כולם כל הזמן צריך ללכת שם בין הטיפות. עכשיו זה לא קורה באירופה… הוא היה כוכב, כנראה קצת אפשרו לו והוא מדי פעם בורח לו, למרות שיש המון שיפור, אני ממש מקווה בשבילו ובשביל ביתר שזה ימשך הדר כי בית"ר תלויה בו".

סגל הוסיף כי אם ברק אברמוב (הבעלים) יראה שבית"ר נצמדת לצמרת עד ינואר, הוא יביא "עוד שניים שלושה שחקנים תותחים".

הכדורגל הישראלי והנבחרת: מחסור בחינוך ותמיכה ברן בן שמעון

סגל התייחס לקשיי הכדורגל הישראלי, המשתקפים באי הצלחת הנבחרת מזה שנים: "בעיניי החולאים והקשיים של הכדורגל הישראלי הם מחסור בתקציבים. המחסור באנשי חינוך ומאמנים הם תוצאה של משכורות נמוכות. יש המון בעיות מתקנים וככה אי אפשר להתקדם".

למרות התסכול, סגל מצביע על שיפור ברמה האנושית של השחקנים (כמו אחוז גבוה של בגרות בקרב שחקני הפועל תל אביב). באשר למאמן הנבחרת, רן בן שמעון, סגל תומך בהמשך דרכו: "אני שמח שנתנו לו עוד קדנציה מאוד שמח כי הוא הביא משהו אחר". סגל סבור שבן שמעון ברמה גבוהה וצריך לתת לו להמשיך, גם כשהנבחרת מתמודדת כרגע בתחתית.

הסכנה בכדורסל: איפה הישראלים?

בנוגע לכדורסל הישראלי, עלתה נקודה כואבת לגבי הקבוצות הבכירות באירופה: "אני לא רואה שום ישראלי על המגרש… זה נורא קשה להזדהות לנו כישראלים עם קבוצות הרי במכבי תל אביב הגדולה של הזה תמיד היה לנו ארואסטי וברקוביץ'".

סגל מציין כי בהפועל תל אביב המצליחה, "רק תומר גינת ישראלי יחיד שמשתלב הוא איזשהו פקטור", וכי ההזדהות של הקהל עם סגל אמריקאים היא קשה. הוא מוסיף כי גם במכבי תל אביב, למרות מאמן ישראלי (עודד קטש), אין עדיין "משהו משמעותי" של שחקן ישראלי.

דני אבדיה: הדוגמה המנטלית המושלמת

לסיום, כדוגמה חיובית לחוסן מנטלי, התייחס סגל להצלחת הישראלים ב-NBA:

"דני סטאר אבדיה, לא ירד מ-20 נקודות במשחק השנה תראי איזה תהליך של התבשלות… הדרך הארוכה היא הדרך הקצרה בסוף הגיע ולאט לאט בנה את עצמו".

סגל מציין שאבדיה פיתח "חוסן מנטלי" בזכות חינוך סרבי קשוח. הוא הדגיש כי מעבר לשיפור פרמטרים כמו קליעה, מה שמנצח בסוף זה "הביטחון והמנטלי", ואילו לגבי בן שרף, הוא ציין כי הוא "בטוח שהוא נבר" (נולד מחדש) בזכות דימוי עצמי גבוה.