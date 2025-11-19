התפרעויות ביו"ש, ירי בדרום ותקיפה של ח"כים חרדים. פאנל 'כיפות ברזל' מסכם את אירועי השבוע, ותוהה איך זה שממשלת הימין מלא "מייסדת את המדינה הפלסטינאית"?

התוכנית "כיפות ברזל" באתר סרוגים, בהגשת נתנאל איזק, עסקה השבוע בגלי האלימות ביו"ש, במגזר החרדי ואצל הבדואים בדרום.

הפאנל, כלל השבוע את עורך סרוגים – אריה יואלי, פרשן כיכר השבת – ישי כהן, היועץ האסטרטגי – אבי וידרמן והיזמית החברתית נועה סגל.

"קומץ של 200 פורעים"

הדיון נפתח בהחרפת האלימות ביהודה ושומרון, כאשר המשתתפים הביעו כולם הסתייגות מההכללה של ציבור המתנחלים.

אריה יואלי, עורך אתר סרוגים, מתח ביקורת על הכותרות: "לא שמענו אף פעם שמדברים על אלימות הערבים או אלימות החרדים. רק שזה מתנחלים אז פתאום אפשר להכליל את כולם. יואלי הוסיף "נשמע לי מאוד מאוד חשוד, שאיך שהפסיק הקמפיין על הג'נוסייד בעזה, פתאום התחיל הקמפיין בתקשורת על המתנחלים.

ישי כהן, פרשן כיכר השבת, גינה את האלימות אך הדגיש את חשיבות ההפרדה בין הרוב למיעוט: "המתנחלים לא אלימים, המתנחלים ברובם משרתים". הוא ציטט הערכות צה"ל לפיהן מדובר ב"מאות בודדות, פחות מ-200" של פורעים, וקרא: "אי אפשר להכתים ציבור של מאות אלפים בגלל קומץ של 200".

נועה סגל, היזמית החברתית, הדגישה כי אלימות זו "לא מעשה יהודי להתנהג באלימות שכזאת ולא בפראות שכזאת". היא טענה כי האחריות מוטלת על הימין לגנות זאת "בלשון חזקה".

אבי וידרמן, היועץ האסטרטגי, טען כי האלימות פורחת דווקא תחת הממשלה הנוכחית: "מדובר בציבור שיש לו גב בכנסת יש לו גב בממשלה ולכן לא מפתיע שאנחנו רואים תחת ממשלת הימין-ימין הזאתי את הפריחה של האלימות של הקומץ הזה וזה ילך ויגבר". וידרמן הדגיש כי יש "ימין פשיסטי" ו"ימין אלים" וכי את הדבר הזה "צריך כבר לעקור מהשורש".

מחאת החרדים וחוק הגיוס: שפל אמון ושתיקת רבנים

המשתתפים דנו גם באלימות שהופנתה כלפי חברי כנסת חרדים, כולל יואב בן צור שמכוניתו הותקפה במוצאי שבת.

ישי כהן הדגיש כי אין מקום לאלימות נגד חברי כנסת, אך הסביר את הרקע: "הרחוב החרדי מבעבע. הרחוב החרדי מרגיש שהנציגים שלנו מנותקים ממנו". הוא מתח ביקורת על המשטרה שלא ביצעה מעצרים לאחר התקיפה: "איך אנחנו חמישה ימים אחרי התקיפה של יואב בנצור אין עדיין עצורים".

אריה יואלי ציין כי משהו אחר מפריע לו: "התקיפה של בן צור הייתה במוצאי שבת ומאז הרבנים בשקט. גם הספרדים וגם האשכנזים. מדוע רבנים לא קמו להגן על נבחרי הציבור שהם בחרו?"

נועה סגל הסבירה כי העובדה שהמשטרה אינה אוכפת את החוק נגד הפורעים החרדים היא תוצאה של מדיניות ארוכת שנים: "זה ברור לי? מכיוון שיש ציבור שבמשך שנים רבות מצפצף על החוק". היא הזהירה כי "התוצאה לנגד עינינו וזה רק ההתחלה".

אבי וידרמן קרא לפורעים להירגע, בהערכה שחוק הגיוס לא יעבור: "חבר'ה תירגעו לא יהיה חוק גיוס הכל יהיה בסדר". הוא חזה כי הממשלה "תכלה את ימיה עד הסוף, יעבור תקציב באצבעות של הנציגים שלכם, אבל חוק גיוס לא יהיה".

איפה המשילות? הירי בדרום לא נעצר

אחרי שני אירועי האלימות, הפאנל דן באירועי ירי בדרום, מכת הפרוטקשן ושוד נערים בבאר שבע.

אבי וידרמן טען כי המדינה נמצאת בקריסה מוחלטת: "המדינה לא מצליחה לתפקד". הוא האשים את הממשלה בכך שהיא רוצה כאוס: "אין בממשלה הזאת אף אחד שרוצה שום דבר. הם רוצים ברדק וכאוס וזה מה שאנחנו רואים וזה מה שאנחנו מקבלים".

אריה יואלי הגיב בציניות לכישלון לפתור את בעיות המשילות תחת השר הממונה: "אם איתמר בן גביר היה שר לביטחון לאומי אני חושב שזה יפתור את כל הבעיות. זה מה שאמרו לי לפני שלוש שנים. אם הוא יהיה- תהיה משילות".

נועה סגל פסלה את טענותיו של השר בן גביר על כך שהמערכת מפריעה לו לעבוד: "אני לא מקבלת את כל הטענות האלו שהמערכת מפריעה לעבוד מי שרוצה לעבוד עובד". יואלי ציין שלפחות בנקודה אחת בן גביר מטפל. אם אין משילות, לפחות הוא מאפשר לאנשים להתחמש בקלות. אין משטרה, תגן על עצמך.

מועצת יש"ע הפכה מסטארט-אפ לקורפורייט

בנוגע לפינוי מבנים בלתי חוקיים במאחז צור, נועה סגל תמכה בפינוי וטענה כי מועצת יש"ע הפכה מ"סטארטאפ לקורפורייט": "הם פשוט הפכו להיות גוף ממסדי והם באים ואומרים כאן אנחנו נפתח את השטח הזה בצורה טובה והם נגד מי שעדיין נשארו בשלב הסטארט-אפ – נערי הגבעות".

ישי כהן הצדיק את הפינוי כיוון ש"בסוף אנחנו מדינת חוק, אתה לא יכול לבוא להשתלט איזושהי גבעה". הוא ציין כי זה קורה תחת "ממשלת ימין מלא מלא".

אריה יואלי התנגד: "הפינוי הזה רע בגלל שעד עכשיו השמאל פינה ישובים – ועכשיו הימין מפנה ישובים ואפילו מצדיק את זה. מחר יבוא השמאל וישתמש בהיתר הזה כדי לפנות עוד ישובים. גם אם יש צורך לפנות את הבתים – תעשה את זה בחכמה, לא ככה".

ממשלת הימין ממליכה את המדינה הפלסטינאית

הפאנל התייחס לציוץ של חבר הכנסת אביגדור ליברמן, בו טען כי בן גביר וסמוטריץ' הפכו ל"פעילי שלום עכשיו" על רקע תהליכים מדיניים שמתגבשים בגיבוי אמריקאי.

אבי וידרמן טען כי ממשלת הימין מאפשרת זאת: "אני לא זוכר כזאת החלטה של מועצת הביטחון ועוד יותר כשזה בהובלה אמריקאית". הוא הוסיף כי "ממשלת הימין הזאת היא ממליכה את המדינה הפלסטינאית, היא מייסדת אותה הלכה למעשה". הוא תהה: "יושבים שם סמוטריץ' ובן גביר, ושותקים כמו טטלה והכל בסדר".

ישי כהן טען כי המתווה שמקודם הוא למעשה זה שהשמאל תמך בו במסגרת עסקת חטופים, והתנאים שנקבעו מבטיחים את ביטחון ישראל: "פירוז פירוז עזה פירוק חמס פירוק חמסים לפני הכל תאמין הכל בסדר".

נועה סגל סיכמה כי המצב חושף את הבלוף: "זה חושף הרבה מהבלוף שמאחורי ממשלת הימין על מלא מלא". היא קבעה כי "מדינת ישראל מזמן התפרקה מהאידיאולוג שלה, אידיאולוגיית הימין לא חיה ובועטת".

יואלי אמר לוידרמן, שהשמאל היה צריך להצביע לנתניהו – היחיד שמקדם את המדיניות שלכם. ובמקום זה אתם מפגינים נגדו.

צל"שים וטר"שים: ישיבות פונוביץ' וש"ס

