עשרות חרדים ניסו לבצע לינץ' בחבר הכנסת יואב בן צור בעת שנסע בשכונת הבוכרים. הם נתלו על רכבו ופוצצו את החלונות. בן צור לא נפגע וחולץ על ידי שוטרי מג"ב

חרדים תקפו את רכבו של ח"כ יואב בן צור מש"ס במחאה על חוק הגיוס שמקדמת המפלגה בהסכמות עם הליכוד.

בן צור שהיה בשיעורו של הרב יצחק יוסף, נסע ברחוב אדוניהו באזור שכונת הבוכרים ומאה שערים, וסביבו התגודדו כמה עשרות של חרדים שהחלו להכות את הרכב, להיתלות עליו ובשלב מסוים גם לפוצץ את החלונות.

בן צור עצמו לא נפגע וחולץ משם בשלום על ידי לוחמי מג"ב.

מתנועת ש״ס נמסר: תנועת ש"ס מגנה בתוקף את התקיפה החמורה על רכבו של ח״כ יואב בן צור שבוצעה הערב בירושלים בידי קומץ פורעים. מעשי אלימות מסוג זה הגורמים לחילול ה׳ – אינם דרכה של תורה, ואינם מייצגים שום ציבור ירא שמיים.

מהמשטרה נמסר: "בשעה האחרונה, התקבל דיווח במשטרה אודות ניסיון תקיפת נבחר ציבור בשכונה במרכז ירושלים על ידי מתפרעים שארבו לו בסמוך למקום, גרמו נזק לרכבו והשליכו לעברו שקיות זבל.

שוטרי תחנת לב הבירה במחוז ירושלים יחד עם לוחמי מג"ב ירושלים, הגיעו למקום ופעלו לחילוץ נבחר הציבור. כתוצאה מהמקרה, אין נפגעים ונגרם נזק קל לרכבו של נבחר הציבור.

כוחות המשטרה ולוחמי מג"ב שפעלו במקום, הדפו את המתפרעים וממשיכים בפעולות סריקה ואיתור אחר החשודים במעשה, לצד איסוף ממצאים ובירור נסיבות המקרה. משטרת ישראל רואה בחומרה כל ניסיון לפגיעה באנשי ציבור ותפעל בנחישות למצות את הדין עם כל מי שינסה לפגוע בביטחון ובסדר הציבורי".