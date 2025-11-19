שר החוץ גדעון סער חושף היום ברשומה ברשת X: הרשות הפלסטינית כמעט הכפילה את המשכורות למחבלים ולבני משפחותיהם בשנה האחרונה. סער: יש לעצור את המשכורות למחבלים עכשיו

שר החוץ גדעון סער חושף היום ברשומה באנגלית ברשת X: הרשות הפלסטינית כמעט הכפילה את המשכורות למחבלים ולבני משפחותיהם בשנה האחרונה.

לטענתו, הרשות הפלסטינית לא הפסיקה את תשלומי המשכורות למחבלים ולבני משפחותיהם. למעשה, היא כמעט הכפילה אותם. בשנת 2024 היא שילמה 470 מיליון שקל (כ-144 מיליון דולר).

עוד באותו נושא שר החוץ סער תוקף: "מדינה פלסטינית תהיה מדינת טרור" 21:08 | חדשות סרוגים 1 0 😀 👏

בשנת 2025 היא כבר התחייבה לשלם 700 מיליון שקל (כ-214 מיליון דולר) למשכורות, כמעט פי 2 משנה שעברה, והשנה אפילו עוד לא הסתיימה.

השר סער סיכם: "אני קורא לאירופה ולעולם לחייב את הרשות הפלסטינית לשאת באחריות על מימון הטרור. יש לעצור את המשכורות למחבלים עכשיו!"

הודעה זו באה על רקע דבריו של סער במסיבת עיתונאים בבודשפט בהונגריה בחודש שעבר יחד עם מקבילו ההונגרי לפיו הרשות הפלסטינית לא הפסיקה בתשלומים למחבלים, היא רק שינתה את השיטה וכעת המחבלים מקבלים את התשלומים דרך הדואר הפלסטיני.