שר החוץ במסיבת עיתונאים בבודשפט בהונגריה יחד עם מקבילו ההונגרי: "הרשות הפלסטינית לא הפסיקה בתשלומים למחבלים, היא רק שינתה את השיטה"

שר החוץ גדעון סער אמר היום (שני) במסיבת עיתונאים בבודשפט בהונגריה יחד עם מקבילו ההונגרי כי הרשות הפלסטינית לא הפסיקה בתשלומים למחבלים, היא רק שינתה את השיטה וכעת המחבלים מקבלים את התשלומים דרך הדואר הפלסטיני.

סער נפגש היום עם פטר סיירטו, שר החוץ של הונגריה ב'פושקש ארנה' בבודפשט. זאת הייתה הפגישה השמינית של השרים. לביקורו של השר סער בהונגריה הצטרפה גם משלחת אנשי עסקים הגדולה ביותר שיצאה מישראל להונגריה אי-פעם. השניים קיימו פגישה בארבע עיניים וכן ערכו מפגש מורחב עם הצוותים.

לאחר פגישתם, ערכו מסיבת עיתונאים משותפת. דבריו של שר החוץ: "בניגוד להבטחות הרשות הפלסטינית באנגלית, היא ממשיכה במדיניות תשלום המשכורת למחבלים. הם משלמים שכר למחבלים ולבני משפחותיהם על רצח יהודים וישראלים בהתאם לחוק שלהם מאז 2004 ועד עצם היום הזה. הרשות מתגמלת מחבלים פלסטינים, כולל אנשי חמאס, שדם יהודי על ידיהם: הן את היושבים בכלא והן את אלו ששוחררו, לדוגמה בעסקה האחרונה.

סער: "הם מבקשים לתגמל את הרשות במדינה טרוריסטית משלה"

"הרשות מעולם לא הפסיקה את המשכורת למחבלים – היא רק שינתה שיטה. כיום המחבלים מקבלים את הכסף מסניפי הדואר הפלסטינים. כעת הרשות אפילו מבצעת תשלומים נוספים למחבלים ששוחררו במסגרת ההסכם. במקום לדרוש דין וחשבון מהרשות, האיחוד האירופי מלבין אותה. הם מתעלמים מהפשעים המתמשכים של תשלום למחבלים – ולמעשה בפועל מעודדים טרור. הם מבקשים לתגמל את הרשות במדינה טרוריסטית משלה".

:תוכניתו של הנשיא טראמפ בת 20 הסעיפים קבעה בבירור: לא תינתן לגיטימציה לרשות ללא רפורמות אמיתיות. היא התייחסה ל"עסקת המאה". מ־2020, שאמרה, ואני מצטט: "הרשות הפלסטינית תנקוט בכל הצעדים הנדרשים להפסקה מידית של תשלום משכורות למחבלים הכלואים בישראל ולבני משפחות מחבלים שנהרגו".

"עד היום הרשות הפלסטינית כשלה מלעמוד בקריטריונים שנקבעו על ידי הנשיא טראמפ. אני קורא למנהיגים אירופיים אחראיים ובעלי מוסר ללכת בעקבות הדוגמה שקבעה הונגריה באירופה. העמידו את הרשות הפלסטינית לדין! הפסיקו את תשלומי המשכורות למחבלים עכשיו".